王彩樺海邊穿比基尼大解放！胸前開大V展現自信美：不需要討好誰
藝人王彩樺出道多年，在綜藝圈、影視圈、音樂圈都有著相當亮眼的表現，近來她也因為家中一對漂亮女兒，多次成為大眾關注的焦點。王彩樺近日也透過社群跟大家分享她去度假的美照，並提到：「不需要為了討好誰，而去改變自己的模樣。」王彩樺曬出自己穿著火辣的比基尼展現出性感的體態，讓人完全看不出來她已經有55歲，再加上她近期與IG網紅歌手冬天（Grace）合作拍MV，王彩樺穿上一套開衩到臀部的性感「黑蘭嬌裝」，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
王彩樺近日透過社群發文表示：「永遠都不要因為年紀，而放棄擁有一顆年輕的心！真正讓你衰老的不是年齡，是對理想的放棄，不需要為了討好誰，而去改變自己的模樣。」並曬出自己穿著火辣比基尼的美照，從照片中可以看到，王彩樺身穿白色細肩帶比基尼，展現出肩頸的線條，白皙的肌膚與胸型整個也一覽無遺，即便已經55歲，她始終對自己感到非常有自信，自拍時也展現出自己的最佳狀態。
不少網友看到王彩樺的照片後，都紛紛留言表示：「年紀越大，看起来越年輕、越美麗」、「太辣了！你是最棒的媽咪跟姊姊」、「凍齡美魔女」、「好辣好辣！台灣濱崎步越來越辣」、「完全看不出來有55歲」、「只有彩樺姐能超越彩樺姐。」
此外，擁有51.7萬粉絲的「在地甜心」冬天（Grace），從IG網紅朝歌壇進軍，推出了首支勵志舞曲〈美得要命〉，邀請了她的偶像「保庇天后」王彩樺來站台，王彩樺除了為冬天獻出Rap處女秀，7秒快嘴念完30個英文音節，還自掏腰包訂了一套開衩到臀部的性感「黑蘭嬌裝」，讓冬天感動到手腳發抖，一度懷疑自己是不是快中風。
王彩樺也透露，自己跟冬天過去並沒有交集，是聽到她的歌聲跟看完一支又一支的短影音後，覺得現在年輕一輩很少有人像冬天的台語說得那麼流利，便點頭答應合作的邀約。王彩樺把第一次饒舌獻給冬天，她要挑戰七秒內唸完30個英文音節，還要掌握抑揚頓挫，這對王彩樺來說極度困難，唸到嘴都快抽筋，王彩樺也透露：「我睜開眼就在練習，晚上睡覺做夢也在碎碎唸，女兒還以爲我中邪。」