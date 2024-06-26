新冠、流感咳嗽超久！醫示警出現「7症狀」別拖了 快去醫院照X光
近期流感、新冠等各種病毒再度流行，讓不少醫療機構人滿為患，其中咳嗽相當常見，許多的病毒都會引發咳嗽，但可不能輕忽，因為若咳嗽咳太久，同時伴隨著「7症狀」，醫師提醒應該要到醫院接受胸部X光檢查，有助於醫師了解咳嗽的原因和持續時間，可更好地應對和治療。
記者周淑萍/綜合報導
長安醫院臉書粉絲專頁提到咳嗽的病人占了胸腔科門診的40%，依據咳嗽持續的時間，可以將咳嗽分成三類，不同的咳法也反映出不同的病因：
📍急性咳嗽：症狀持續不到三週，最常見的原因是急性呼吸道感染。
📍亞急性咳嗽：症狀持續三至八週，通常是呼吸道感染後未完全恢復，在研究顯示，近一半的亞急性咳嗽不需特殊治療即可自行恢復。
📍慢性咳嗽：症狀持續超過8週，常見病因包括鼻涕倒流、氣喘和胃食道逆流。慢性咳嗽較常見於女性，因女性的咳嗽反射敏感性較高。
醫師也提醒，咳嗽也可能是其他健康問題的造成，建議如果咳嗽持續超過8週，同步合併下列7症狀就應該再度就醫，並且接受胸部X光檢查，可能會有非哮喘性嗜酸性粒細胞性支氣管炎、慢性支氣管炎、支氣管擴張、腫瘤、異物、間質性肺病等。
咳嗽8週合併下列7症狀：
1、呼吸困難
2、異常呼吸聲
3、發燒
4、胸痛
5、咳血
6、咳出黃色或綠色粘液
7、咳嗽加重或持續超過10天