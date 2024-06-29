金曲獎／4大看點1次看！「生物股長」首來台　蔡依林有望晉升才女

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除了眾人最關注的華語歌王、歌后之外，本屆金曲獎「最佳作曲人」入圍者包含許鈞、林俊傑、草東沒有派對、周興哲、黃韻玲、蔡依林，名單上的名字幾乎被大眾廣為人知。最令人訝異的是天后蔡依林也有入圍，她和英國製作人Richard Craker為影集《此時此刻》合作的主題曲〈Someday, Somewhere〉，也是她首次以本人名義入圍金曲獎的創作項目，能否順利拿獎令人期待。
天后張惠妹睽違7年沒發片 單曲一舉入圍3項獎好狂
歌后張惠妹最新專輯停留在2017年《偷故事的人》，至今已經7年沒有發新專輯。去年她受到電影《速命道》監製邱瓈寬的邀請，獻聲電影主題曲〈離別總是那麼突然〉，張惠妹首次與作曲人兼製作人黃韻玲合作就交出好成績，一舉入圍「年度歌曲獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳單曲製作人獎」3個獎項。
好久不見的歌后順子 受邀金曲獎重返舞台
「R&B歌后」順子曾獲得第10屆金曲獎「最佳國語女演唱人獎」，成名曲〈回家〉至今仍是KTV的必點神曲。消失歌壇多年，這次她受邀回到金曲舞台為大家帶來精彩的演出，順子興奮表示：「嗨！大家好，好久不見，我要回台灣唱歌了，非常非常開心，非常Excited。」也令觀眾期待今天可以聽到她演唱招牌歌曲〈回家〉。
日本團體「生物股長」首次來台 同台「蘇打綠」阿龔登金曲獎
日本搖滾樂團「生物股長」首度來台，今日將跟「蘇打綠」阿龔共同演出。生物股長多次為熱門動漫演唱歌曲，擁有多首跨越國界語言傳唱度的歌曲，其中包括知名動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲〈Blue Bird〉。而第一次來台灣的生物股長，興奮之餘也想好好感受台灣的美食，「想要吃吃看正宗的滷肉飯！」
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