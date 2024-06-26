懶人包／Ray到底是誰？日本偶遇最強實況主Kai　不到一年紅遍歐美

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年才剛滿22歲的Kai Cenat，是一位美國網紅直播主，高中時他就開始嘗試當起YouTuber，到了2021年時，已經是大學生的他，決定轉戰Twitch，成為一位實況主。
Kai相當有當實況主的天分，在短短一年間，就成為Twitch 最知名的實況主，2022年就拿下年度主播獎項，2023年成為史上最多「付費訂閱者」的直播主，還在2024年NBA名人挑戰賽登場，與金卡戴珊、凱文哈特都是朋友。
Ray則是一名剛從淡江中學畢業的學生，2024年初才正式開始經營Twitch、YouTube頻道，而他的IG更是有許多NBA球星、歐美網紅追隨，擁有遭過83.8萬粉絲，幾乎可以說是目前在歐美社群上知名的台灣人。
一場偶遇成為傳奇起源！現代版「最佳拍檔」出現了
Ray為何能在短短時間爆紅？這就要回顧到去年7月一場美麗的相遇，當時Kai Cenat飛到日本進行實況直播，結果在一間便利商店前，突然有一位亞洲面孔的男孩認出了Kai，更興奮上前搭話，還表示：「遇見你是我的夢想」，兩人一見如故，鏡頭前Ray還突然爆出一句「God Did」，就此讓他在歐美社群上爆紅。
事實上，Ray當時是跟著學校到日本進行修學旅行，沒想到卻在街頭上撞見自己的偶像，勇敢上前打招呼的舉動，也讓他的人生就此進入了巔峰。
兩人在日本相識之後，這段珍貴的緣分並沒有因此中斷，Ray於2023年8月就被Kai的邀請，飛往美國與他進行實況並拍攝微電影「Global Pursuit」，兩人在劇中致敬《尖峰時刻》，彷彿就是現代版的成龍和塔克（Chris Tucker）。
Kai Cenat為了Ray數度來台！參加畢業典禮超有感
Kai曾親口表示「Ray是我在台灣的雙胞胎兄弟」，兩人平時分隔台、美兩地依舊不影響好交情。到了2024年2月，Kai Cenat曾與粉絲約定，如果影片超過50萬讚，就會飛到台灣找Ray，沒想到短短時間就突破目標，也讓他在2月28日現身台灣西門町、信義區等地，還品嘗了青草茶等台灣味。
6月份Kai Cenat再度飛來台灣，要參加Ray的畢業典禮，典禮上Kai不斷興奮地為要上台領獎的Ray喝采，還自嘲自己高中畢業時都沒這麼興奮。看到學校大螢幕回顧日本旅行的影片時，更超有感觸的表示，「如果學校沒有安排那趟旅行，那我與Ray就不會相遇」。
Ray獲封「台灣最強高中生」！最新現況曝光
綜合上述總總的事件，也讓Ray成為在歐美社群上最具知名度的台灣人，更被封為「台灣最強高中生」（目前已畢業），今年初他也開始嘗試成為直播主。不到半年就在Twitch獲得70.5萬追隨者，這數字放眼台灣已經無人能敵，也顯見歐美社群的市場龐大程度難以想像。
日前Ray也在美國弄好了自己的實況屋，而Ray在直播與Kai聊天時與曾透露，自己尚未有升學打算，目前打算先入伍服役，但因為Ray是2005年以後才出生，因此役期為整整一年。
這消息也讓許多歐美粉絲相當關心，更不斷為Ray祈禱，希望他能安全服完兵役，並重新在螢幕前帶給大家歡樂。