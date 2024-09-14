基本工資、最低工資霧煞煞？專法更能保障勞工　4點分析看懂差異

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▲最低工資將接軌基本工資。（圖／勞動部）

▲最低工資法審議參採指標。（圖／勞動部）

《最低工資法》於今（2024）年1月1日上路，勞動部在本（9）月4日上午10點，召集勞、資、政、學四方共21人，組成最低工資審議會，並進行最低工資法上路後首次審議會議，會後拍板調升2025年最低薪資4.08%，其中月薪最低新台幣2萬8590元、時薪最低190元。不過，多數勞工仍對「基本工資」跟「最低工資」的差別霧煞煞，《NOWnews今日新聞》也特地整理相關差異，供讀者了解參考。◼︎指勞工在「正常工作時間」內所得之報酬。不包括延長工作時間之工資與休息日、休假日及例假工作加給之工資。◼︎分為每月最低工資及每小時最低工資。勞工與雇主雙方議定之工資，不得低於最低工資；其議定之工資低於最低工資者，以本法所定之最低工資為其工資數額。◼︎「基本工資」是根據《勞動基準法》第21條第3項規定訂定《基本工資審議辦法》，由勞動部設基本工資審議委員會，經勞、資、學、政各方委員組成，在每年第3季時開會決定基本工資是否需要調整，因此就法源性質，《基本工資審議辦法》上屬法規命令。◼︎為確保勞工合理之最低工資，提高勞工及其家庭之生活水準，促進勞資和諧，特制定《最低工資法》專法。而最低工資審議會是根據《最低工資法》第6條所設置，法源性質上屬立法院通過之法律。◼︎基本工資根據2023年9月14日發布，自2024年1月1日起實施，每月基本工資調整為27,470元，每小時基本工資調整為183元。◼︎最低工資在最低工資公告實施前，「基本工資」的月薪27,470元、時薪183元仍繼續有效，而首次的訂定的最低工資，預期會超過會維持當前的「基本工資」。經9月4日最低工資審議會後，拍板明（2025）年起最低工資月薪調漲4.08%，來到28,590元，時薪調漲3.8%到190元。基本工資屬法規命令，位階居於法律之下，也因此法律效力較最低工資低，而事實上，兩者有實質意義之差異，改名僅是考量國際間均採用最低工資（minimum wage）一詞，於是制定《最低工資法》專法以跟國際接軌。《最低工資法》將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法，相關審議機制更加完善周延。同時研究小組將先行評估，提供調整建議利於審議會聚焦討論，此外，定明議事規則完整確保審議會有效運行、提升運作效益。其中與勞工實質購買力息息相關的「消費者物價指數年增率」，已列為審議之應參採指標；並將「國家經濟發展狀況」、「民生物價及生產者物價變動狀況」、「各業產業發展情形及就業狀況」、「各業勞工工資」、「國內生產毛額及成本構成之分配比率」、「國民所得及平均每人所得」、「家庭收支狀況」、「最低生活費」、「勞工平均薪資年增率」、「勞動生產力指數年增率」共10項指標，列為得參採指標，俾就整體經濟社會情勢通盤考量，也讓審議機制兼具穩定與彈性。勞動部先前就曾強調，最低工資目的是在保障基層勞工的經濟生活，希望能往調升的方向前進，由於以往蔡政府時代連續8年調升，而最新審議結果正式出爐，確定明年元旦起，最低工資月薪調漲4.08%到28,590元，時薪調漲3.8%到190元，創下連9年調漲。