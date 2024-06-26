駐美代表狂花800萬公帑？出面回應只認「這1事」：不接受其他污蔑
接任副總統蕭美琴出任駐美代表的俞大㵢，遭媒體爆料亂花公帑，花費200萬元買床、地毯、沙發、咖啡機等等，上任半年就花了800萬元公費。對此，俞大㵢在華府召開記者會回應，強調砸錢購買沙發、咖啡機都是不實指控，「絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的污蔑。」
記者莊蕙如／台北報導
根據《鏡週刊》報導，俞大㵢打算申購370萬元的豪車當館長座車，但駐美處的座車才剛買2年，依規定還不能更換，另外也買了不少高價品，包括新台幣96萬元的法國品牌手工沙發，25萬元的床2張，藍牙喇叭2個26萬，咖啡機也是一次買2台22萬，還有一張要價21萬元的地毯，依規定官邸私人用品不能報帳，也全都核銷，上任半年官邸就花了800萬。
對此俞大㵢召回應，強調砸重金買咖啡機、床、沙發等都是不實指控，半年花掉800萬元是天文數字。他也解釋華府大部分國會議員、首長或企業領袖都會搭乘較大型休旅車，接待國內首長、參加會議也應該有相似規格禮車，因此他認為購買同類休旅車當代表座車是因應當地情況、有業務需求。
俞大㵢坦承，確實有搭乘公務車在市區賞櫻花「就載了一程」，也有用放在官邸的備用公務車出門採購。俞大㵢強調，館長對於公務車使用有裁量權，至於適當與否他虛心接受批評也願意精進。
面對不實指控，俞大㵢希望國內相關單位能查明事實、將帳戶攤開還給他們夫妻一個清白，強調「絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的污蔑。」