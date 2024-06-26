獨家／唐治平蹲坐路邊神情憔悴！經紀人發聲：努力勸說他就醫
演員唐治平的母親3日被發現陳屍淡水住處頂樓，但唐治平疑似精神狀態不佳，始終不願承認那是自己的媽媽，拒絕簽署文件領回遺體，使得唐母的大體暫時冰存新北市立殯儀館。唐治平連日來狀況令人擔憂，不少民眾在路上看見他，稍早更有讀者向《NOWnews今日新聞》記者透露，唐治平出現在松江南京站附近，在路邊的椅子上搖頭晃腦，看起來相當憔悴，而經紀公司也發表聲明，表示已經請相關單位介入，他本人目前沒有意願就醫，也收到很多善心人士表示要捐款，但暫時沒有這部分的需求，希望大家多給點空間，讓唐治平早日恢復正常生活。
記者李欣容／台北報導
唐治平近來時常一個人在路上閒逛，18日晚間現身內湖某便當店，與店家飼養的黃金獵犬玩耍，員工認出是他，親切告知狗的名字，怎料，唐治平玩到一半突然臉色大變，質問一名男員工：「要不要死？他要不要死？」店家對唐治平的問題毫無頭緒，唐治平接著要男員工「出來」，甚至伸手抓住對方衣領，還把狗整隻抱走，店家認為他精神不穩，選擇報警處理。
之前他還曾在電視台門口下跪，不斷喊「那不是我媽媽」，懇求電視台給他工作機會，而今（26）日又有讀者開車行經松江南京捷運站時，看到唐治平坐在路邊搖頭晃腦，精神狀況看起來令人擔憂，就在同一時間，唐治平經紀公司發表3點聲明，「公司已和相關單位聯繫上，盡可能協助治平將事情圓滿處理；就醫部分，公司持續在與治平溝通中，他本人沒有意願，也覺得自己沒有問題，由於台灣現行法律相關規定，需要在他本人有意願的前提之下方可進行；近期收到許多善心人士想要捐款，暫時沒有這部分需求，感謝大家的善心。」