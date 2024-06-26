今日廣場》黃富凱／你吹的冷氣用電有25%來自太陽能

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以目前台電每天更新的各機組發電量為例，在白天日照最強的上午11點到下午2點之間，太陽能的發電量佔全國總發電量的比例，大約在20%到25%之間。如果加計風力、儲能及其他再生能源，有時甚至到達30%以上，穩定超越燃煤發電20%，而核能在此時僅占整體發電的4-6%左右。
其中，又以台南的太陽光電佈建容量最高，對全國白天大量用電的貢獻最大。以國家2025再生能源發電目標為例，全國應建置20GW的太陽光電裝置容量，其中台南在2024年就完成4.2GW，其中在建築物屋頂的太陽光電達1.6GW，數量全國第一，超過雙北市建置太陽光電的總和。
近來有心政客說光電板因為反射，造成熱島效應，但在學界被斥為無稽之談，因為太陽能的原理就是要吸收光與熱，反射率越高對發電越不利，這也是為什麼太陽能板大多是深色系，就是為了讓矽晶體可以吸收更多光能，而增設了抗反射層。所以太陽能板的反射率大多在0.15左右，意思是可以吸收85%的光能來用於發電。
相較其他案例，如綠建築所用的節能玻璃反射率約0.25，一般玻璃帷幕的反射率則高達0.3以上。所以要減少熱島效應，城市反而要多設置太陽能，減少玻璃帷幕大樓。如果再看氣象署發布的「縣市溫度極值」，出現高溫的地點反而是在山區或台地居多，如玉井或五股，台北市最高溫的地點則在上午11點，出現在玻璃帷幕大樓最多的信義區。
若觀察白天時間的全國發電來源，等於這些大樓裡中午的冷氣用電，其中將近1/4來自南部大量部署的太陽能，所以大家能有冷氣吹又不用擔心燃煤產生空汙，必須要感謝台南及其他縣市對光電的發展。
此外，由於太陽能必須配合日照發電，因此大量部署太陽能不僅不會影響電價，甚至可能造成電價下跌。以德國、西班牙和澳洲為例，因為日照時數較往年長，為了維持電網供需均衡，白天發的電必須立即用掉，所以在特定時段出現負電價的狀況，也就是使用太陽能發電不僅不須付電費，電力公司還花錢請消費者幫忙用掉電力。所以對於消費者來說，大量發展太陽能不僅對減碳有利，也有機會在全球能源價格上漲的同時，透過再生能源壓低電價。筆者呼籲各縣市效仿台南及其他南部縣市，加速開發太陽能與再生能源，緩解民眾對於用電的焦慮。
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