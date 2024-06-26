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小龍女隊長小映「福利照發在Threads」　球迷一看：角度太兇了吧

▲小映把養眼照上傳Threads，被球迷虧角度太「胸狠」。（圖／小映IG）
▲小映把養眼照上傳Threads，被球迷虧角度太「胸狠」。（圖／小映IG）

記者楊穎軒／綜合報導

中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties（小龍女）」隊長廖小映（小映），擁有32C、23、34勻稱三圍，因為有張政治明星臉，受封「中職高嘉瑜」，就連高嘉瑜本人也發文認證。小映過去鮮少賣弄性感，日前她在Threads放上一組工作照，小露好身材，球迷直呼：「這角度太兇了吧！」

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小映前陣子接下手遊廣告，事後分享拍攝花絮照，只見她綁雙麻花辮，梳妹妹頭齊瀏海，穿紅色兩截式運動衣，90度彎腰自拍，直接放送一對圓弧上圍、深邃事業線，配上擠眉弄眼的鬼臉，俏皮又性感。

▲小映釋出工作花絮照，送上小福利。（圖／小映Threads）
▲小映釋出工作花絮照，送上小福利，球迷反應熱烈。（圖／小映Threads）
照片一發布，粉絲迴響熱烈，「糗了！我看了兩分鐘才注意到眼睛」、「我只有第一眼看到眼睛，之後就再也沒看到過了」、「我到底是中箭還是暈了」、「這角度好兇」、「太熱血了...」、「暈船暈到爆」、「都想要原圖當桌布了！」

李多慧3月跳槽小龍女後，宣布接任隊長一職，與本來就是隊長的小映「鬧雙包」，後來李多慧在YouTube影片解釋，小龍女有「雙隊長」制度，球團希望她以隊長的身分，幫忙準備舞蹈、服裝，而6月初用黑色蕾絲蒙眼的應援舞，就是李多慧首次曝光的編舞作品。

影片中，李多慧還和小映同框，小映被李多慧勾著手臂，稱為了多跟李多慧聊天，很樂意去學韓文，兩人展現惺惺相惜的好感情。

▲李多慧與小映甜蜜合照，2人牽手親密互動破「雙隊長」不合風波。（圖／記者張一笙攝）
▲李多慧（右）和小映曾經公開牽手、親密互動，打破「雙隊長」不合謠言。（圖／記者張一笙攝）

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