美股開盤輝達反彈！台積電ADR跟漲　Fed鷹派理事大放鷹

台積電買單挹注收960元　台股尾盤同步走高、終場收漲110點

▲台北股市今（26）日表現相對強勁，終場上漲110.72點或0.48%，收在22986.69點，23000點得而復失。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（26）日表現相對強勁，終場上漲110.72點或0.48%，收在22986.69點，23000點得而復失。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（26）日表現相對強勁，開盤在權值股走高之下，最高來到23074.74點，上漲198.77點，重回23000點關卡，雖然午盤電子股賣壓湧現，導致漲點迅速收斂，不過尾盤在台積電拉抬之下，終場上漲110.72點或0.48%，收在22986.69點，23000點得而復失，成交量為4613.87億元。

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而中小型股走勢也同於大盤，早盤最高一度來到272.11點，終場則是上漲2.85點或1.06%，收在271.14點，成交量為1098.21億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、鴻海、新光金、開發金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、廣達、世芯-KY。

今日電子資金成交比重還是維持在6成以上，來到65.1%。權值股漲多跌少，權王台積電開盤上漲6元，最高一度來到960元、上漲15元，尾盤更是在買單挹注下收在最高點960元，上漲15元或1.59%，成功站上5日線，並且日K連2紅，貢獻大盤指數就有114點，也就是說扣掉台積電貢獻的漲點，台股是呈現下跌的；不過鴻海今日就成為空方狙擊的對象，最後一盤更是爆出超過14000張的賣單，終場收在最低點210元，下跌1元或0.47%；聯發科則是收在20元或1.44%，收在1405元。

此外，台積電走高也帶動半導體族群的漲勢，類股指數上漲1.4%，其中濾能亮燈漲停來到70.5元，辛耘上漲逾5%，穎崴上漲逾4%，汎銓、M31、弘塑、精材、力旺上漲逾3%。

今日非電族群表現相對強，尤其是續強的綠能概念股以及生技股。綠能環保股類股指數強漲4.4%，傳出將供應輝達綠電的雲豹能源自創新板轉上市後股價一路狂飆，又再度衝上漲停214.5元，再創新高，雲豹能源在近5個交易日內出現4根漲停，股價也上漲5成。此外漲停的還有達能、森崴能源，泓德能源-創，其餘個股也有表現，碩禾上漲逾6%，國碩上漲逾5%，聯合再生、科風上漲逾4%。

生技醫療股也續強，再生醫療雙法先前於6月4日在立法院三讀過關，再加上亞洲生技大展即將開跑，多檔個股開始走高，盤面上漲停股紅通通，包括加捷生醫、松瑞藥、慧智、訊聯基因、合世、訊聯、藥華藥，其他個股也相當強勁，生華科、美時上漲逾7%，易威、寶齡富錦上漲逾6%，台康生技、醣聯、保瑞、合一、奈米醫材、晉弘也上漲超過半根停板。

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