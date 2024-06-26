台積電買單挹注收960元　台股尾盤同步走高、終場收漲110點

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今日電子資金成交比重還是維持在6成以上，來到65.1%。權值股漲多跌少，權王台積電開盤上漲6元，最高一度來到960元、上漲15元，尾盤更是在買單挹注下收在最高點960元，上漲15元或1.59%，成功站上5日線，並且日K連2紅，貢獻大盤指數就有114點，也就是說扣掉台積電貢獻的漲點，台股是呈現下跌的；不過鴻海今日就成為空方狙擊的對象，最後一盤更是爆出超過14000張的賣單，終場收在最低點210元，下跌1元或0.47%；聯發科則是收在20元或1.44%，收在1405元。
此外，台積電走高也帶動半導體族群的漲勢，類股指數上漲1.4%，其中濾能亮燈漲停來到70.5元，辛耘上漲逾5%，穎崴上漲逾4%，汎銓、M31、弘塑、精材、力旺上漲逾3%。
今日非電族群表現相對強，尤其是續強的綠能概念股以及生技股。綠能環保股類股指數強漲4.4%，傳出將供應輝達綠電的雲豹能源自創新板轉上市後股價一路狂飆，又再度衝上漲停214.5元，再創新高，雲豹能源在近5個交易日內出現4根漲停，股價也上漲5成。此外漲停的還有達能、森崴能源，泓德能源-創，其餘個股也有表現，碩禾上漲逾6%，國碩上漲逾5%，聯合再生、科風上漲逾4%。
生技醫療股也續強，再生醫療雙法先前於6月4日在立法院三讀過關，再加上亞洲生技大展即將開跑，多檔個股開始走高，盤面上漲停股紅通通，包括加捷生醫、松瑞藥、慧智、訊聯基因、合世、訊聯、藥華藥，其他個股也相當強勁，生華科、美時上漲逾7%，易威、寶齡富錦上漲逾6%，台康生技、醣聯、保瑞、合一、奈米醫材、晉弘也上漲超過半根停板。