火箭想偷偷幹大事？與籃網交易太陽的選秀權 美媒：真正目標是KD
NBA休士頓火箭隊，今(26)日與布魯克林籃網達成選秀權交易，根據《The Athletic》名記者Shams Charania報導，休士頓火箭隊得到2枚首輪籤和2個選秀互換權，包括來自太陽的2025年首輪籤和2027年選秀互換權，希望能招攬太陽當家球星Kevin Durant，隨後美國媒體《ESPN》也跟進報導，其中提到消息來源透露，儘管火箭對KD十分感興趣，但他們也決心用這些首輪籤在其他地方積極進行交易。太陽已經明確表示，他們希望Durant留隊，而火箭在尋找陣容的重大升級。
記者吳政紘/綜合報導
根據《The Athletic》Shams Charania的報導，籃網將當家前鋒Mikal Bridges交易到尼克後，隨後又與火箭就選秀權達成交易協議。
火箭、籃網交易內容如下：
籃網獲得：
2025年選秀互換權
2026年首輪選秀權
火箭獲得：
2025年太陽的選秀互換權
2027年太陽的首輪選秀權
2029年首輪選秀權、選秀互換權
《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，火箭得到太陽的選秀權，對他們追求KD將更有利，「太陽目前打算保留Durant，但下季可能情況會有所改變。火箭現在有了這些選秀權，可以讓太陽重新獲得一些補償。」
Adrian Wojnarowsk表示，太陽已經表明他們現在想要留下杜蘭特，但這在下個賽季情況可能會改變。不過目前來說，火箭至少又有了太陽想要的多個首輪籤。