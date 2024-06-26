爆駐美代表處專員遭霸凌！徐巧芯：被要求每天坐電腦前不能開機
駐美代表俞大㵢被媒體爆料，上任半年，光是官邸就花了800萬元，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，俞的妻子還把外交官當下人使喚。國民黨立委徐巧芯25日指出，這件事情她早有耳聞，還爆料駐外使館甚至出現職場霸凌的問題。對此，徐巧芯今（26）日進一步說明，有駐處專員遭處長霸凌，不僅被長官要求每天上班，且上班時只能坐在電腦桌前，不能開電腦，一直到下班為，導致該人身心俱疲，所幸該名專員最後已經調回台北。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯透露，自己在一個半月前就已得知一名駐美代表處專員遭處長霸凌，該名專員被處長要求每天都來上班，且還只能坐在電腦前，不能打開電腦，一直到下班為止，這樣的情況持續了一段時間。雖然這樣的作為不會導致人的身體受傷，但實際上就是霸凌行為，年輕專員也因此身心俱疲，不知道該怎麼辦，後來這名處長因私德不檢點被調職，該名專員也被調回台北。
徐巧芯說，她不確定是否在俞大㵢任內發生，但自己有收到一封陳情信，內容為在俞大㵢任內的一名組長和其太太，因為不喜歡某一位駐美代表處的工作人員，連同該員的組長想要把其趕走，於是給這人很多工作量，屆時她會把這封陳情信拿出來。
徐巧芯說，駐美代表處照理來說是一個陽光正面的單位，可內部竟黑幕重重，而前外交部長吳釗燮不管不顧，一直到現任外交部長林佳龍上任後，事情才爆出來，難道是要推給林佳龍嗎？徐巧芯說，很多人想要駐美代表處的位置，所以當然會有一些鬥爭，而她之所以掌握到情報卻沒有出手，也是因為不希望捲入相關的鬥爭，但既然新聞出來了，就要澄清事實的真相，揭開駐美代表處在吳釗燮時代沒有做好管理發生多起霸凌案。