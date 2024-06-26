鴻海200元後該續抱?賣出?　國內外法人調高目標價、最高看300元

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不過外資跟國內法人紛紛釋出樂觀報告，表示鴻海未來將會受惠於AI浪潮，因此調高目標價，其中一家美系外資重申｢加碼」評等，目標價從原本的210元調高到255元，漲幅達21%；而另一家美系外資也同樣重申｢加碼」評等，目標價由200元調高至260元，漲幅達到30%。
美系外資指出，受惠iPhone換機潮，預估今年第三季iPhone總量將會季增33%到5200萬支，大幅高於過去三年同期平均值的11-22%，再加上iPhone 16系列今年下半年有8500-9000萬支的量能，預估今年iPhone總量將達2.15億支，明年將年增5%上看2.25億支。也因此調高鴻海今年到後年EPS預估，分別由原先預估的11.35元、13.51元及14.8元分別調高到11.6元、14.18元、16.12元。
美系外資進一步指出，最樂觀的情況是AI手機和AI伺服器等相關業務貢獻營收加快、iPhone出貨強勁優於預期，以明年22倍本益比估算，鴻海目標價甚至可以上看357元。
不只是外資看好，國內法人也看好鴻海前景，他們認為，蘋果在WWDC大會中宣布將在iPhone上搭載AI功能後，將會激勵iPhone 16系列的銷售，預計iPhone 16今年下半年出貨量可達到8800萬支、年增達4.7%。
此外，在AI伺服器方面，明年受惠於輝達GB200機架系統，出貨量將為6萬台，國內法人推估，輝達的CoWoS產能為252k以內，其中85%將在明年分配給Blackwell，15%將分配給Hopper。鴻海在其中扮演重要供應鏈，營收表現有有望因此受惠。
國內法人認為，鴻海具有iPhone 16、AI伺服器GB200雙題材，明年營收可望挑戰8.2兆元歷史新高，因此將目標價調高至300元，重申「買進」評等。