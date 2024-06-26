湖人打算5換1搶Donovan Mitchell組三巨頭？騎士開67.8億大約留人
NBA克利夫蘭騎士休季期間積極留下主力陣容，當家球星Donovan Mitchell更是球團的重點目標。根據美國媒體最新消息指出，球團預計端出一紙4年2.09億美元（約67.8億台幣）的延長合約，來綁住Mitchell。不過位於西岸的豪門洛杉磯湖人隊，也被爆料覬覦Mitchell，更有美國媒體建議乾脆拿出即戰力八村壘、Austin Reaves等人當包裹，以5換1的方式交易來Mitchell，組建一個三巨頭陣容。
記者廖聿偉/綜合報導
27歲的Donovan Mitchell上季例行賽場均繳出26.6分、5.1籃板、6.1助攻，季後賽再升級，平均轟下29.6分、5.4籃板、4.7助攻，也讓騎士看到奪冠曙光。由於Donovan Mitchell生涯還在巔峰期，正值當打之年的情況下，也非常具備交易價值。
美媒建議湖人 5換1搶Mitchell
湖人在休賽季將尋求更多的球星來提升球隊的實力，據《The Athletic》記者Sam Amick報導，詹皇和Anthony Davis都希望湖人能夠全力引進一位第3球星，而湖人今夏擁有3個可交易的首輪籤，將為球隊提供更多可能性，Donovan Mitchell也被點名是最佳人選之一。
不過根據消息指出，Donovan Mitchell續留騎士的機率還是最高，球團預計先確定新任主帥，再針對戰力佈局。