2024年GDP預計增長2.6％！泰國經濟小幅度復甦 專家點出關鍵原因
泰國去年底新任總理和內閣上任後，積極推廣經濟發展政策，也讓泰國經濟逐步復甦。泰國央行預測，由於外國遊客數量和消費的增加以及持續的旅遊業前景改善，泰國的國內生產總值（GDP）將在2024年增長2.6%，並在2025年增長3.0%。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《彭博社》，泰國央行政策利率自去年9月以來維持在2.5%，為十年來最高點。不過泰國總體經濟方面呈現弱勢，消費者物價在去年底出現負成長，GDP成長停滯。此時泰國政府與泰國央行的緊繃關係已有降溫，泰國財長皮猜（Pichai Chunhavajira）在5月底表示，會將貨幣決策權留給泰國央行，同時解釋說，能取得貸款和流動性的情況是比借貸利率水準更為重要的。
泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）預測稱，2024年的增長率為2.2至3.2%，比2023年的1.9%僅有小幅改善。德努查指出原因在於，「2024年中國經濟的低迷也導致泰國的出口減少」。對東南亞經濟産生重大影響的是中國的經濟動向，因為在東盟的貿易中，中國所佔的比重在各個國家和地區中最大，高達20%。
泰國的經濟預期會在下半年回升，主要因國家預算遭到嚴重拖延後，終於能進行公共支出，餵養經濟帶來支撐。泰國政府目標今年稍後實施140億美元現金發放計畫，藉此提振消費。