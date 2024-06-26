藍白再攜手！江啟臣與江和樹結盟「江江好」 何欣純坐地衰中槍
有意問鼎下屆台中市長的立法院副院長江啟臣，今天直搗隱形對手民進黨何欣純選區，與民眾黨立委麥玉珍、市黨部主委江和樹一起勘查，力促中央與地方攜手合作，將大里區頭汴坑溪河床整平為河濱公園。有意更上一層樓的江和樹，多次稱江啟臣為「未來的台中市長」，更當眾對何欣純隔空輾壓，指「在地的立委」無力爭取地方建設，只會種花作秀，如今草都長得比人高。
記者顏幸如／台中報導
江啟臣雖未鬆口，但佈局2026年台中市長的動作積極，早在今年3月便拜訪民眾黨唯一的市議員江和樹，並與之長談。江和樹挾高人氣有意更上一層樓，目標是3年後挑戰現任民進黨立委何欣純，目前國民黨在立委第7選區積極活動的，另有市議員黃佳恬、本屆失利的國民黨發言人林家興。力勸黨主席柯文哲轉戰台中的江和樹，對江啟臣允諾「若阿北不選，一定挺你」，也表態願與國民黨整合，透過民調決定藍白出線人選。下屆台中市長選舉，民進黨部分以何欣純較為積極。
隨著柯文哲對下屆台中市長表現得興趣缺缺，江和樹和江啟臣結盟後動作越發積極。江啟臣今（26）日考察台中市水利建設，整個上午都由民眾黨不分區立委麥玉珍同行，第3場視察「大里區頭汴坑溪十九甲側河堤設置休憩空間」時，江和樹更號召200多位民眾熱情參與，支持者向江啟臣大喊「未來的市長好！」還有人說「一定凍蒜！」還送上茶水、糕點表達支持。
江和樹致詞時稱江啟臣「未來市長」，除了強調「真正為人民做事、人民有感才敢叫藍白合」，還抱怨「當地立委」曾經來種花，後來卻變成長草，如今草都長得比人高，不時有蛇蟲出沒威脅民眾安全。
江啟臣則當場協調，要求水利署將原本1年2次的高灘地除草頻率增加到4次，也了解到市府運動局已在此處設溜冰場，7月將發包增加滑步車空間、足球場也進入評估階段，他還建議施作步道，在不影響排水防洪前提下，逐步將頭汴坑溪高灘地河床整治成河濱公園。
稍後兩人被問到藍白合、未來市長等議題，江啟臣表示想讓市民過更好的水岸生活，不論什麼黨派都願合作；江和樹強調百姓是聰明的，「誰有在做事都很清楚」，並說從他當里長時就反映高灘地問題，但「我們在地的民代，就是何欣純啦！她也知道里民的需要，安排好幾次會勘都沒有結果」，相信副院長今天親自來到現場，未來一定能完成選民的托付。