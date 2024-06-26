550萬劑防KP.2新冠疫苗 10/1起「兩階段開打」跟流感疫苗一起
本土新冠疫情持續升溫，新冠變異株KP.2的占比上升，疾管署副署長曾淑慧今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，將採購新款疫苗，對於新型變異株具有保護力，預計10月開打。
記者許若茵／台北報導
疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種280.5萬人次，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前國內疫情持續升溫，全國尚餘莫德納XBB疫苗約283.8萬劑、Novavax XBB疫苗約3萬劑，為降低感染後併發重症或死亡風險，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。
疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力。
曾淑慧表示，將採購新款疫苗，對於JN.1、KP.2、KP.3等變異株都有防護力，數量初步評估是550萬劑，詳細廠牌與數量會再等專家會議討論後公布，預計10月1日和流感疫苗一起分為兩階段開打，第一階段優先給高風險族群施打。