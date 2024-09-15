工資連9漲！歷年月薪、時薪調幅一次看　這1年月薪竟僅調升0.84%

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基本工資已連續8年調漲，為保障勞工薪資收入，《最低工資法》今年1月1日上路，勞動部於本（9）月4日，邀集勞、資、政、學四方共21人組成最低工資審議會，針對當前新的消費者物價指數、經濟成長率、景氣燈號、勞工薪資、失業率等數據會報以及交流，同時參考今年1月至3月基本工資調升後，對經濟及就業狀況的整體影響評估，最終拍板2025年調升最低薪資4.08%，月薪為新台幣2萬8590元、時薪最低為190元，這也是連續第9年調漲。而根據歷年工資調幅，蔡英文政府時期為連8年調漲，幅度分別為：2017年月薪調升5%，從20,008元調至21,009元；時薪調升5%，從126元調至133元。2018年月薪調升4.72%，從21,009元調至22,000元；時薪調升4.72%，從133元調至140元。2019年月薪調升5%，從22,000元調至23,100元；時薪調升7.14%，從140元調至150元。2020年月薪調升3.03%，從23,100元調至23,800元；時薪調升5.33%，從150元調至158元。2021年月薪調升0.84%，從23,800元調至24,000元；時薪調升0.84%，從158元調至160元。2022年月薪調升5.21%，從24,000元調至25,250元；時薪調升5.21%，從160元調至168元。2023年月薪調升4.56%，從25.250元調至26,400元；時薪調升4.56%，從168元調至176元。2024年月薪調升4.05%，從26,400元調至27,470元，時薪調升4.05%，從176元調至183元。2025年起，「最低工資」月薪調升4.08%，從27,470元調至28590元，時薪調升3.8%，從183元到190元。勞動部長何佩珊表示，最低工資審議會集結勞、資、學、政全體委員共計21人討論最低工資調幅，決定明年1月1日起，每月最低工資新台幣28,590元，相較今年27,470元調升4.08%，每小時最低工資以等比例調整，取整數為190元，後續將由勞動部陳報行政院核定結果。不過，中華民國全國商業總會理事長許舒博表示，月薪漲幅超過預期，恐引發企業削減人力或調漲商品價格因應，造成另一波物價通膨，認為調升最低工資確實有助於改善邊際勞工的生活，但絕非解決低薪有效方法。