專挑非裔！美國白人夫妻「假領養真蓄奴」　辯稱：孩子自己喜歡

綜合《紐約郵報》等美媒報導，63歲的藍茨（Donald Ray Lantz）和62歲的懷特菲爾（Jeanne Kay Whitefeather），住在西維吉尼亞州西森維爾（Sissonville），去年10月他們的鄰居通報，說看到有2名青少年身穿破衣，被鎖在穀倉，不被允許進入主屋，社福機構與警方上門調查，真的發現他們睡在裡面，沒有浴廁，只有一個小型便盆。
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法官埃克斯（Maryclaire Akers）指控，被收養的孩子們是出於「種族原因」，被迫在農場裡工作，被當成奴隸對待，藍茨和懷特菲爾涉嫌人口販運、侵犯人權、強迫勞動，但藍茨夫婦辯稱是孩子「自己喜歡被關在裡面」，並稱之為「俱樂部休息室」（clubhouse）。
報導指出，這對夫妻先前在華盛頓州時，也曾因為類似罪名被調查，隨後他們就搬到西維吉尼亞州。
今年2月，2人籌出40萬美元（約1300萬新台幣）保釋金，應是靠賣掉華盛頓州一座牧場，以及西森維爾的房子獲得，但檢方認為，他們的金錢源於不法的收入和目的（人口販運、強迫勞動），於是又將保釋金額提高至每人50萬美元（約1635萬新台幣），2人再度被收押。
藍茨夫婦當地時間週二再次出庭，面對10多項新指控，仍表示不認罪。
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