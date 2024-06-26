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專挑非裔！美國白人夫妻「假領養真蓄奴」　辯稱：孩子自己喜歡

▲ 美國西維吉尼亞州一對白人夫妻，被踢爆「假領養真蓄奴」，將多名非裔孩童鎖在穀倉裡、強迫勞動。（圖／翻攝自WCHS）
▲ 美國西維吉尼亞州一對白人夫妻，被踢爆「假領養真蓄奴」，將多名非裔孩童鎖在穀倉裡、強迫勞動。（圖／翻攝自WCHS）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國西維吉尼亞州（West Virginia）一對白人夫妻，多年來陸續領養數名非裔兒童，原以為是出於善心，沒想到近日被鄰居投訴，涉嫌囚禁、虐待這些孩子，社福機構找上門後，發現孩子們的居住環境惡劣，就是一處破舊穀倉，形同「假領養真蓄奴」。夫婦倆被捕後堅決不認罪，還辯稱住在穀倉是孩子「自己喜歡」。
 
綜合《紐約郵報》等美媒報導，63歲的藍茨（Donald Ray Lantz）和62歲的懷特菲爾（Jeanne Kay Whitefeather），住在西維吉尼亞州西森維爾（Sissonville），去年10月他們的鄰居通報，說看到有2名青少年身穿破衣，被鎖在穀倉，不被允許進入主屋，社福機構與警方上門調查，真的發現他們睡在裡面，沒有浴廁，只有一個小型便盆。

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▲ （圖／翻攝自WCHS）
▲ 穀倉內部的燈光昏暗、環境惡劣。（圖／翻攝自WCHS）
這幾個孩子的年齡分別為6歲、9歲、11歲、14歲和16歲，其中1名男孩透露,他們被鎖在穀倉裡超過12個小時，期間都沒進食，還被迫睡在沒有床墊的水泥地上，有的腳上還有已潰爛的傷口。

法官埃克斯（Maryclaire Akers）指控，被收養的孩子們是出於「種族原因」，被迫在農場裡工作，被當成奴隸對待，藍茨和懷特菲爾涉嫌人口販運、侵犯人權、強迫勞動，但藍茨夫婦辯稱是孩子「自己喜歡被關在裡面」，並稱之為「俱樂部休息室」（clubhouse）。

報導指出，這對夫妻先前在華盛頓州時，也曾因為類似罪名被調查，隨後他們就搬到西維吉尼亞州。
 
今年2月，2人籌出40萬美元（約1300萬新台幣）保釋金，應是靠賣掉華盛頓州一座牧場，以及西森維爾的房子獲得，但檢方認為，他們的金錢源於不法的收入和目的（人口販運、強迫勞動），於是又將保釋金額提高至每人50萬美元（約1635萬新台幣），2人再度被收押。

藍茨夫婦當地時間週二再次出庭，面對10多項新指控，仍表示不認罪。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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