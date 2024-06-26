有人想剷除俞大㵢？媒體人爆派系鬥爭內幕：沒人會保他
有週刊報導，駐美代表俞大㵢上任半年，光是官邸就花了800萬元，甚至申請購買要價370萬元的Cadillac館長座車，俞的妻子還把外交官當下人使喚，而俞最新回應則已否認相關指控。對此，媒體人張禹宣認為，此次事件爆發，是因為外交體系有人為了人事布局、派系鬥爭，要把俞大㵢除掉；媒體人董智森則表示，俞大㵢被爆出對副總統蕭美琴大不敬，會惹怒支持者以及支持蕭的立委、派系，不會有人保他，很快就會換成有政治性格、代表總統賴清德的人去跟美國打交道。
政治中心／綜合報導
張禹宣25日在節目《57爆新聞》表示，俞大㵢被爆出座車、費用、私人行徑，還在美國活動上左手放胸口行效忠禮，這些都是外交體系、且是第一線的人才會知道，推測應該是外交系統裡面有人刻意要把俞大㵢剷除，才把消息放給周刊爆料。張禹宣說，以前民進黨派系幫忙講話，都會直接說是造謠、子虛烏有，可這是俞大㵢被爆料，綠委鍾佳濱卻跳出來要外交部仔細徹查，顯見此時要動俞大㵢，就是為了人事布局、派系鬥爭，若外交部真的處理俞，蔡英文人馬下台後，來遞補的不管是總統賴清德的人馬，還是外交部長林佳龍的人馬，誰上任答案就一清二楚。
同台的董智森也說，俞大㵢此次被加碼爆料對副總統蕭美琴大不敬，導致蕭的支持者和支持蕭的派系、立委都炸鍋，因此這次俞大㵢若下台，應該沒有人會保他，現在外交部只要求駐美處報告，是因為林佳龍才剛上任不久，所以先靜觀其變，畢竟不是林任命、也非林的派系，不過俞大㵢的任期不會太久，接下來就會派一個有政治性格、代表賴清德的人去跟美國打交道。