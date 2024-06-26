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用衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷3刀男喊：有機會出獄會繼續殺人

▲台中捷運砍人案今天偵結，檢方依殺人未遂起訴洪嫌，據悉，洪嫌還當庭稱「若有機會出獄，會再繼續殺人」。（圖／翻攝畫面）
▲台中捷運砍人案今天偵結，檢方依殺人未遂起訴洪嫌，據悉，洪嫌還當庭稱「若有機會出獄，會再繼續殺人」。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

中捷上月底發生砍人案！住在高雄的20歲洪姓犯嫌帶著菜刀、2把水果刀猛砍旅客，檢方今（26）日偵結認定，洪嫌屬於預謀且心智正常，依殺人未遂等罪嫌將洪嫌起訴；檢方查出，他特別挑選鄭捷殺人案10周年當天犯案，犯案前還多次用衛生紙包麥當勞麥脆雞演練砍人，洪嫌還當庭稱「若有機會出獄，會再繼續殺人」。

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檢方說明，經查，洪姓男子對於家庭、求學因素，而對社會產生不滿，從今年4月間就預謀藉由殺人「讓全國民眾看到自己」，選定於大眾捷運車廂內犯案，原先預定在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，不過其考量隔天為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，因此選定隔天動手，目的就是要加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注，即正式啟動殺人計畫。

據了解，洪嫌犯案前一周先在高雄一間五金行購買凶器，5月19日就從台南搭乘高鐵北上台中，同晚入住一間摩鐵，一待就是兩個晚上，直到同月21日上午退房，入住期間多次用衛生紙包裹麥當勞的麥脆雞，當作為模擬人皮的工具，由於人皮沒有麥脆雞的脆度，因此先用衛生局包裹後的麥脆雞來演練，最後於21日並搭乘計程車前往捷運水安中站犯案。

犯案前洪男吞了8顆鎮定藥物平穩情緒，並將菜刀藏匿於手提包、水果刀藏在外套口袋，進入車廂後立即犯案，所幸車廂內有見義勇為的民眾一同制伏，這才沒有釀成更大的傷亡。

檢方指出，複訊時洪男就檢察官問題一問一答，並沒有答非所問，顯然精神狀態無異常，檢方認為其作案當下、犯後態樣等，都是心智正常之人，綜合考量認定他心智正常；洪男還當庭稱，「若有機會出獄，會再繼續殺人」，檢方認為他犯行重大，依照殺人未遂罪起訴，並建請法院從重量刑。


 

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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