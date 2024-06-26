用衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷3刀男喊：有機會出獄會繼續殺人

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據了解，洪嫌犯案前一周先在高雄一間五金行購買凶器，5月19日就從台南搭乘高鐵北上台中，同晚入住一間摩鐵，一待就是兩個晚上，直到同月21日上午退房，入住期間多次用衛生紙包裹麥當勞的麥脆雞，當作為模擬人皮的工具，由於人皮沒有麥脆雞的脆度，因此先用衛生局包裹後的麥脆雞來演練，最後於21日並搭乘計程車前往捷運水安中站犯案。
犯案前洪男吞了8顆鎮定藥物平穩情緒，並將菜刀藏匿於手提包、水果刀藏在外套口袋，進入車廂後立即犯案，所幸車廂內有見義勇為的民眾一同制伏，這才沒有釀成更大的傷亡。
檢方指出，複訊時洪男就檢察官問題一問一答，並沒有答非所問，顯然精神狀態無異常，檢方認為其作案當下、犯後態樣等，都是心智正常之人，綜合考量認定他心智正常；洪男還當庭稱，「若有機會出獄，會再繼續殺人」，檢方認為他犯行重大，依照殺人未遂罪起訴，並建請法院從重量刑。
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