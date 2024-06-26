基本工資無關失業率、物價調幅 明年「最低工資」調幅仍待討論
勞動部將今（26）日下午召開最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，邀集30名委員討論當前景氣情況以及經濟數據，還有薪資水平是否有調漲空間。勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這次報告共有3個結論，包括基本工資的增加可以提升經常性工資額度，但其對於失業率無顯著影響，也與物價的調幅沒有直接關聯，不過明年確切的最低工資是否調漲及其幅度，等到第3季「最低工資審議會」才會有個確切的數據。
記者林則澄／台北報導
黃維琛表示，最低工資審議會暨諮詢會聯席會議提出兩份報告，其一是據《制定最低工資法》討論CPI（消費者物價參採指數）的參採指標進行討論，但仍要以消費者物價指數變動率為主，參採17項重要民生物資物價變動率，其中今年1月到5月大概2.24，相關的17項是1.53，行政院主計總處之後也會微調數據。
黃維琛指出，第二份報告討論今年的基本工資對於勞資關係以及經濟社會關係的相關影響，3個結論括基本工資的增加可以提升經常性工資額度，但其對於失業率無顯著影響，也與物價的調幅沒有直接關聯。他也提到，有委員說近年基本薪資是以月薪決定時薪調幅，兩者都有相應增漲，擔憂時薪調幅過大，影響勞工就業選擇；也有勞工疑惑，基本薪資的調幅對於各個產業的影響，勞動部希望未來能有更加精進的研究。
黃維琛強調，確切的去年CPI（消費者物價指數）參採指標，以及最低工資是否調漲及其幅度，等到第3季「最低工資審議會」才會有個確切的數據，召開時間仍待討論。不過多數委員認為，比較願意跟著GDP調整最低工資，代表經濟有所成長；若以CPI調整最低工資則是代表物價上漲。