外資再賣83億、投信擴大買超至57億　台股尾盤拉抬上漲110點

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台北股市今日開盤在權值股走高之下，最高來到23074.74點，上漲198.77點，重回23000點關卡，雖然午盤電子股賣壓湧現，導致漲點迅速收斂，不過尾盤在台積電拉抬之下，終場上漲110.72點或0.48%，收在22986.69點，23000點得而復失，成交量為4613.87億元。中小型股走勢也同於大盤，早盤最高一度來到272.11點，終場則是上漲2.85點或1.06%，收在271.14點，成交量為1098.21億元。
今日電子資金成交比重還是維持在6成以上，來到65.1%。權值股漲多跌少，權王台積電開盤上漲6元，最高一度來到960元、上漲15元，尾盤更是在買單挹注下收在最高點960元，上漲15元或1.59%，成功站上5日線，並且日K連2紅，貢獻大盤指數就有114點，也就是說扣掉台積電貢獻的漲點，台股是呈現下跌的；不過鴻海今日就成為空方狙擊的對象，最後一盤更是爆出超過14000張的賣單，終場收在最低點210元，下跌1元或0.47%；聯發科則是收在20元或1.44%，收在1405元。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、鴻海、新光金、開發金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、廣達、世芯-KY。