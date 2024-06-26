邊佑錫爆跟「10萬網美戀愛」！衝微博熱搜粉絲一看笑翻：漏洞百出
南韓演員邊佑錫因出演韓劇《背著善宰跑》而爆紅，先前才剛來台灣舉辦粉絲見面會，吸引大批粉絲朝聖追星，沒想到近日在微博上卻爆出他疑似戀愛中，而且對象還是擁有10萬粉絲追蹤的正妹網紅，兩人被翻出多張在同地點拍下的照片，不過許多網友在比對照片之後打臉表示：「現在要造謠真的只要出一張嘴。」不少粉絲都堅定認為這個爆料並非屬實：「漏洞百出也有人信笑死。」
記者洪生儒／綜合報導
微博熱搜榜上在今（26）日突然出現「背著善宰跑男主邊佑錫疑似戀愛」的關鍵字，而微博博主「嫂嫂你別這樣」也發出了多張IG截圖照片，爆料邊佑錫跟一位網美在IG發的多張照片背景都是同樣的地點，包含了咖啡廳、健身房、旅遊景點等，甚至連兩人各自發吃東西的照片，也成了博主指控戀情露餡的證據。
不過因為邊佑錫跟這位網美完全沒有任何同框照或是情侶小物，不少網友在研究一番後對該爆料抱持著質疑，更有網友在搜尋之後發現，邊佑錫跟該網美共同出現的地點，幾乎大多是熱門的景點，或是名人們常去的場合。
而網友仔細對比兩人的照片後，也發現店內的擺設不太一樣，證明兩人根本不是同時在場，網友們紛紛認為該爆料是刻意抹黑邊佑錫：「現在在造謠真的只要一張嘴」、「在那扒了半天同款自行車，結果是首爾的共享單車，我要笑死」、「漏洞百出的爆料也有人信」、「劇都播完了，男主角愛跟誰在一起都沒差，為何硬要黑他」、「我也要跟著邊邊去踩點，之後就換我被爆料嫂子了。」