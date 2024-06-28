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金曲獎／黃妃太狂了！連續4年搶台語歌后　林俊傑師母催淚首入圍

▲準金曲台語女歌手黃妃（左圖起）、熊美玲、江惠儀、蔡家蓁、巴奈，黃妃連續4年入圍，創下個人紀錄，林俊傑師母熊美玲、巴奈首度提名。（圖／黃妃、熊美玲、江惠儀、蔡家蓁、巴奈臉書、IG）
▲準金曲台語女歌手黃妃（左圖起）、熊美玲、江惠儀、蔡家蓁、巴奈，黃妃連續4年入圍，創下個人紀錄，林俊傑師母熊美玲、巴奈首度提名。（圖／黃妃、熊美玲、江惠儀、蔡家蓁、巴奈臉書、IG）

記者楊穎軒／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮6月29日在台北小巨蛋舉行，5月16日已經公布入圍名單，今年的準台語女演唱人的有原住民歌手巴奈、資深音樂人熊美玲，拿過該獎項的江惠儀、黃妃，還有第三度獲得提名的蔡家蓁，其中黃妃連續4屆角逐，寫下個人紀錄，林俊傑師母熊美玲以紀念亡夫林秋離之作，首次入圍。

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歌聲渾厚、低迴人心　巴奈首唱母語實現夢想

致力社會運動多年、低沉嗓音饒富情感而直入人心的巴奈（Panai），今年以首張台語專輯《夜婆》一舉提名金曲獎3項大獎，她開心地說：「能用母語錄製一張專輯，算是實現心中夢想，現在還順利前進金曲獎，很感謝評審一路以來支持。」揭獎前，巴奈先拿下新加坡音樂獎Freshmusic Awards年度專輯，也是該獎成立17年來首次頒給台語專輯。

▲巴奈在金音獎上高呼「抗中保台」。（圖／新世紀整合行銷提供）
▲巴奈長期關注社會運動，曾經在金音獎舞台上高呼「抗中保台」。（圖／新世紀整合行銷提供）
熊美玲完成和亡夫約定　欣慰入圍但講不出開心

熊美玲和林俊傑恩師、老公林秋離被譽為華語樂壇的「神雕俠侶」，林秋離病逝後，熊美玲實現兩人的約定，整理亡夫未發表作品，推出台語創作專輯《一路平安》，獲得金曲獎4項大獎提名，〈哭砂〉重新填上台語歌詞的〈秋離〉，熊美玲唱來飽富思念，她坦言入圍很欣慰，但講不出開心，「這個事情是因為很重大的失去，才有巨大的獲得。」

▲熊美玲實現約定，推出含有亡夫林秋離未發表詞作的台語創作專輯《一路平安》。（圖／創客音樂工作室提供）
▲熊美玲實現約定，推出含有亡夫林秋離未發表詞作的台語創作專輯《一路平安》。（圖／創客音樂工作室提供）
唱出40歲對自我的探索　江惠儀第五度角逐歌后

交大博士班畢業的工程師，江惠儀從選秀節目出身，本屆以專輯《陷眠》第五度入圍台語女歌手獎，已經拿過2座歌后的她，戰績輝煌，平時邊工作邊做音樂，連發片都很低調，這次用歌聲分享年屆不惑，一路持續未知與探索的過程，最終集滿勇氣而面對自我的感知，江惠儀表示：「獲得肯定很開心，也很感恩，也謝謝音樂給予不同階段、不同狀態的自己各種照顧。」

▲江惠儀分享入圍心情。（圖／無限美好提供）
▲江惠儀2021年獲選第25屆十大傑出女青年，曾經獲頒台中市傑出人士榮譽獎章、被民眾黨提名不分區立法委員。（圖／無限美好提供）
黃妃第12度入圍女歌手　道出女人心事再拚獎座

曾經被金曲獎評審譽為「新台語歌謠代表人物」，黃妃再以專輯《十八般武藝》提名台語女歌手獎，這是她第12度、連續4年入圍該獎，打破個人紀錄，兩度封后的黃妃，專輯同名歌曲表達身為賢妻，為家庭犧牲奉獻的不易及偉大精神，早已經被視為「台灣歌姬」的黃妃謙虛表示：「這次很喜歡其他入圍者作品，得不得獎都是保持平常心，感謝歌迷喜愛與支持。」

▲「台灣歌姬」黃妃唱功了得，為金曲獎常客。（圖／黃妃臉書）
▲「台灣歌姬」黃妃唱功了得，為金曲獎常客，今年她私心希望能再拿下1座金曲獎，外界也相當看好。（圖／黃妃臉書）
寫歌揭從小被家暴祕密　蔡家蓁學會和自己和解

蔡家蓁從選秀節目冠軍出道，入圍專輯《彼个秘密》主打歌〈閣欲等偌久〉揭露自幼遭家暴、跟媽媽半夜逃家的祕密，參與專輯詞曲創作的她，還探討親子衝突、性騷擾、網路霸凌等議題，「揭開那些不堪的自己，才是與自己和解的開始」，在典禮前夕，蔡家蓁從美國獲得捷報，在國際全球音樂獎 （Global Music Awards）中獲頒最佳女歌手與最佳MV銀牌獎。

▲蔡家蓁透露曾遭到資深音樂人前輩言語性騷擾。（圖／時代創藝提供）
▲蔡家蓁透露曾經遭到資深音樂人前輩言語性騷擾，她把陰影寫成歌，讓傷口癒合。（圖／時代創藝提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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