金曲獎／黃妃太狂了！連續4年搶台語歌后　林俊傑師母催淚首入圍

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致力社會運動多年、低沉嗓音饒富情感而直入人心的巴奈（Panai），今年以首張台語專輯《夜婆》一舉提名金曲獎3項大獎，她開心地說：「能用母語錄製一張專輯，算是實現心中夢想，現在還順利前進金曲獎，很感謝評審一路以來支持。」揭獎前，巴奈先拿下新加坡音樂獎Freshmusic Awards年度專輯，也是該獎成立17年來首次頒給台語專輯。
熊美玲完成和亡夫約定 欣慰入圍但講不出開心
熊美玲和林俊傑恩師、老公林秋離被譽為華語樂壇的「神雕俠侶」，林秋離病逝後，熊美玲實現兩人的約定，整理亡夫未發表作品，推出台語創作專輯《一路平安》，獲得金曲獎4項大獎提名，〈哭砂〉重新填上台語歌詞的〈秋離〉，熊美玲唱來飽富思念，她坦言入圍很欣慰，但講不出開心，「這個事情是因為很重大的失去，才有巨大的獲得。」
唱出40歲對自我的探索 江惠儀第五度角逐歌后
交大博士班畢業的工程師，江惠儀從選秀節目出身，本屆以專輯《陷眠》第五度入圍台語女歌手獎，已經拿過2座歌后的她，戰績輝煌，平時邊工作邊做音樂，連發片都很低調，這次用歌聲分享年屆不惑，一路持續未知與探索的過程，最終集滿勇氣而面對自我的感知，江惠儀表示：「獲得肯定很開心，也很感恩，也謝謝音樂給予不同階段、不同狀態的自己各種照顧。」
黃妃第12度入圍女歌手 道出女人心事再拚獎座
曾經被金曲獎評審譽為「新台語歌謠代表人物」，黃妃再以專輯《十八般武藝》提名台語女歌手獎，這是她第12度、連續4年入圍該獎，打破個人紀錄，兩度封后的黃妃，專輯同名歌曲表達身為賢妻，為家庭犧牲奉獻的不易及偉大精神，早已經被視為「台灣歌姬」的黃妃謙虛表示：「這次很喜歡其他入圍者作品，得不得獎都是保持平常心，感謝歌迷喜愛與支持。」
寫歌揭從小被家暴祕密 蔡家蓁學會和自己和解
蔡家蓁從選秀節目冠軍出道，入圍專輯《彼个秘密》主打歌〈閣欲等偌久〉揭露自幼遭家暴、跟媽媽半夜逃家的祕密，參與專輯詞曲創作的她，還探討親子衝突、性騷擾、網路霸凌等議題，「揭開那些不堪的自己，才是與自己和解的開始」，在典禮前夕，蔡家蓁從美國獲得捷報，在國際全球音樂獎 （Global Music Awards）中獲頒最佳女歌手與最佳MV銀牌獎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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