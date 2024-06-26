林襄結束和球星男友短命戀 單身沒人追認1關鍵：我個性有問題
「小龍女」林襄和球員馬傑森從戀愛到分手不到一年，今年2月宣布戀情結束至今仍單身，她今（16）日出席大學眼科記者會，透露自己個性有問題所以身邊都沒有追求者，反觀李芷霖被球星男友林庭謙劈腿後，花了半年時間走出情傷，現在身邊有愛慕對象，自嘲做完近視雷射手術應該比較會看人了。
記者李欣容／台北報導
林襄、李芷霖和黃大謙今出席眼科活動，聊起感情生活，林襄雖有高人氣，但私下是宅女，自認很難約，所以沒機會認識到新朋友，也沒有追求者，她笑說，「我個性有問題，我比較宅一點。」之前因為膀胱炎常跑醫院，嚴重還有尿血，她說現在只要有想上廁所就會馬上去，就算在外景也會到草叢裡面解放。
李芷霖之前被劈腿暴瘦6公斤，瘦到38公斤，目前已經和前男友沒聯絡，花了半年時間走出來，至於被小三批評，她表示沒有特別去想，做好自己就好，接著自嘲剛做完雷射近視手術，「我現在應該比較會看人了。」身邊也不乏追求者，「不用特別比較，看哪個比較順眼，最近比較喜歡霸道總裁那種。」
黃大謙則承認目前戀愛ing，「如果說不穩定的話可能某個人會生氣。」兩人原本是朋友，漸漸日久生情，一直被追問情事，他笑說，「我本來是想等我流量下跌再講的，這是我拯救我流量的秘密欸！」他分享近況，坦承長影片流量被短影音取代，現在也在做其他的創作，不想硬要拍，出很爛的影片給大家看，大家也會很膩，黃大謙在台北買房，每個月就有5位數房貸支出，讓他大嘆經濟壓力不小。