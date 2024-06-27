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金曲獎／林俊傑「8度爭華語歌王寶座」槓上熱狗！最強黑馬是他

▲第35屆最佳華語男歌手獎入圍名單，包括Marz23（左起）、MC HotDog熱狗、林俊傑、許鈞、裘德。（圖／Marz23、MC HotDog熱狗、林俊傑臉書、許鈞、裘德微博）
▲第35屆最佳華語男歌手獎入圍名單，包括Marz23（左起）、MC HotDog熱狗、林俊傑、許鈞、裘德。（圖／Marz23、MC HotDog熱狗、林俊傑臉書、許鈞、裘德微博）

記者朱祖儀／綜合報導

第35屆金曲獎將在6月29日本週六舉行，各界都相當關注。這次要爭奪「最佳華語男歌手獎」歌王寶座，包括林俊傑《重拾_快樂》、MC HotDog熱狗《髒藝術家》、Marz23《不遠處》、許鈞《期待集》以及裘德《裘德》。5位入圍者中，林俊傑已8度入圍最佳男歌手，並在2014年和2016年奪得歌王寶座，這次以專輯《重拾_快樂》力拚第3座獎盃。而MC HotDog熱狗連續2年入圍歌王，勢必成為林俊傑勁敵，另外不容忽視的是裘德，他僅推出3張專輯就三度入圍最佳男歌手，可謂是最強黑馬。

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林俊傑8度入圍歌王　有望拿下第3座獎盃

林俊傑曾在2014年和2016年奪下歌王寶座，去年他適逢出道20週年，集結這幾年對生命的體悟，推出專輯《重拾_快樂》，且特別聯手曾獲金曲獎、葛萊美獎肯定的頂尖音樂人，如方文山、Anderson .Paak，以及馬毓芬、許環良等人共同參與配唱製作，希望能帶大家回到最純粹的時刻。果然專輯一推出不同凡響，他再度入圍最佳男歌手獎，期望能再次搶下歌王獎盃。

▲林俊傑演唱會主辦方疑似出包，有粉絲花了980元人民幣（約4500元台幣）控訴連大螢幕都看不清楚，讓他氣得在現場憤怒大喊：「退票！」（圖／翻攝自林俊傑臉書）
▲林俊傑這次是第8度問鼎歌王，期望拿下第3座獎盃。（圖／翻攝自林俊傑臉書）
熱狗一甩抄襲陰霾　連兩年入圍歌王

熱狗去年推出歌曲〈樓下的房客〉爆出抄襲風波，不過今年一掃陰霾，以新專輯《髒藝術家》入圍年度歌曲、最佳作詞人和金曲歌王，其中「最佳男歌手」及「最佳最詞人」已是連2年入圍，將成為林俊傑最強勁敵。而針對連莊入圍一事，熱狗也開心表示，「代表這兩年發的專輯都是有質量的，以前入圍沒什麼特別的感覺，但連續兩年讓我覺得自己好像有點料，蠻帥的！」

Marz23首次入圍歌王　對上2大勁敵

Marz23先前以樂團TRASH曾數度入圍金曲獎最佳樂團獎，不過最後都鎩羽而歸，這次他靠著個人專輯《不遠處》首次入圍最佳男歌手獎，其中和歌手ØZI合唱的〈情勒〉，更入圍最佳單曲製作人獎。雖然擁有好成績，但他表示，因為這次一起競爭歌王寶座的都是前輩，所以就以平常心看待，反而壓力不會太大，更自嘲入圍沒得獎的經驗已經有4次了，之後會繼續創作。

▲Marz23出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.25）
▲Marz23以《不遠處》首次入圍最佳男歌手獎，和前輩一起爭奪歌王寶座。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.25）
中國歌手許鈞二度入圍　再戰歌王之位

台灣樂迷對「許鈞」這個名字可能有點陌生，但其實他的音樂實力非常堅強，2015年憑藉參加音樂節目《中國好歌曲》第二季，以歌曲〈自己〉、〈暖光〉成功晉級，順利進入演藝圈。他近年來也備受金曲獎肯定，首張專輯《萬松嶺》就入圍第28屆金曲獎最佳國語專輯獎、年度專輯獎，2022年也曾以專輯《美夢公司》首度問鼎歌王寶座，雖然當時沒有得獎，不過隔2年再戰，今年以專輯《期待集》二度角逐歌王。

裘德強勢入圍5獎　3度爭歌王成最強黑馬

裘德推出同名專輯《裘德》，兼任企劃、作曲、編曲、製作人等身分，這次不僅請來葛大為、李格弟、Hush等金牌作詞人一起創作，還邀請徐佳瑩、竇靖童一起合唱。而他音樂實力也相當堅強，2019年推出專輯《頒獎的時候我要缺席》，隔年便入圍第31屆金曲獎最佳男歌手獎；第2張《最後的水族館》也讓他順利入圍第33屆金曲獎最佳男歌手獎；這次已是他第3次挑戰歌王之位，幾乎百發百中的機率，讓他成為不容忽視的最強黑馬。

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