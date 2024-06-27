金曲獎／林俊傑「8度爭華語歌王寶座」槓上熱狗！最強黑馬是他

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林俊傑曾在2014年和2016年奪下歌王寶座，去年他適逢出道20週年，集結這幾年對生命的體悟，推出專輯《重拾_快樂》，且特別聯手曾獲金曲獎、葛萊美獎肯定的頂尖音樂人，如方文山、Anderson .Paak，以及馬毓芬、許環良等人共同參與配唱製作，希望能帶大家回到最純粹的時刻。果然專輯一推出不同凡響，他再度入圍最佳男歌手獎，期望能再次搶下歌王獎盃。
熱狗一甩抄襲陰霾 連兩年入圍歌王
熱狗去年推出歌曲〈樓下的房客〉爆出抄襲風波，不過今年一掃陰霾，以新專輯《髒藝術家》入圍年度歌曲、最佳作詞人和金曲歌王，其中「最佳男歌手」及「最佳最詞人」已是連2年入圍，將成為林俊傑最強勁敵。而針對連莊入圍一事，熱狗也開心表示，「代表這兩年發的專輯都是有質量的，以前入圍沒什麼特別的感覺，但連續兩年讓我覺得自己好像有點料，蠻帥的！」
Marz23首次入圍歌王 對上2大勁敵
Marz23先前以樂團TRASH曾數度入圍金曲獎最佳樂團獎，不過最後都鎩羽而歸，這次他靠著個人專輯《不遠處》首次入圍最佳男歌手獎，其中和歌手ØZI合唱的〈情勒〉，更入圍最佳單曲製作人獎。雖然擁有好成績，但他表示，因為這次一起競爭歌王寶座的都是前輩，所以就以平常心看待，反而壓力不會太大，更自嘲入圍沒得獎的經驗已經有4次了，之後會繼續創作。
中國歌手許鈞二度入圍 再戰歌王之位
台灣樂迷對「許鈞」這個名字可能有點陌生，但其實他的音樂實力非常堅強，2015年憑藉參加音樂節目《中國好歌曲》第二季，以歌曲〈自己〉、〈暖光〉成功晉級，順利進入演藝圈。他近年來也備受金曲獎肯定，首張專輯《萬松嶺》就入圍第28屆金曲獎最佳國語專輯獎、年度專輯獎，2022年也曾以專輯《美夢公司》首度問鼎歌王寶座，雖然當時沒有得獎，不過隔2年再戰，今年以專輯《期待集》二度角逐歌王。
裘德強勢入圍5獎 3度爭歌王成最強黑馬
裘德推出同名專輯《裘德》，兼任企劃、作曲、編曲、製作人等身分，這次不僅請來葛大為、李格弟、Hush等金牌作詞人一起創作，還邀請徐佳瑩、竇靖童一起合唱。而他音樂實力也相當堅強，2019年推出專輯《頒獎的時候我要缺席》，隔年便入圍第31屆金曲獎最佳男歌手獎；第2張《最後的水族館》也讓他順利入圍第33屆金曲獎最佳男歌手獎；這次已是他第3次挑戰歌王之位，幾乎百發百中的機率，讓他成為不容忽視的最強黑馬。
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