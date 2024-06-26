林柏宏遇變態「強逼小學生看尿尿」　嚇到崩潰逃跑：不可以這樣子

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謝麗金也遇過露鳥俠，她透露，有一次過年打工，拿到不公平的時薪，走回家時邊走邊哭，沒想到有人跟蹤，對方穿風衣露鳥，她一時驚嚇逃跑，最後跑到轉角處時太生氣，直接轉身瞪對方並且大叫，鄰居全都被嚇醒。
江宜蓉則是在熱鬧的信義區遇到有人跟蹤，「我第一次這麼害怕，在逛街發現有人跟蹤，我直接躲在柱子旁邊，以為甩掉對方了，然後準備過馬路，沒想到紅綠燈等太久，對方又突然出現在我旁邊，我假裝滑手機不敢過馬路，最後對方走掉了。」
黃河在劇中飾演個性偏激的廚師，堅持要美食評論家打下5星評論，是否有過網路評分的經驗，他說，自己的職業關係，不會去給店家評分也不會留言，不過出國吃美食一定會先看別人的評論。而他遇到不合理的事情，則是會主動溝通，像有一次下大雨自己出門先叫車，司機停錯巷子，他奔跑過去搭車，一上車司機還嗆：「你很慢上車。」他理性溝通是因為停錯地址，讓司機知錯說拍謝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110