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林柏宏遇變態「強逼小學生看尿尿」　嚇到崩潰逃跑：不可以這樣子

▲林柏宏小學時曾遇變態，變態還強逼一群小學生看他尿尿，他記得自己當時嚇到逃跑，但下意識很生氣。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲林柏宏小學時曾遇變態，變態還強逼一群小學生看他尿尿，他記得自己當時嚇到逃跑，但下意識很生氣。（圖／CATCHPLAY+提供）

記者林奕如／台北報導

林柏宏今（26）日出席《都市懼集》聯訪，提及小時候的恐怖遭遇，自己曾和一群同學一起在公園玩，沒想到遇到變態，當時變態情緒激動、逼他們圍坐一圈，之後竟然當眾尿尿，他跟同學們馬上崩潰逃跑，小小心靈有被嚇到：「我下意識有一點生氣，想說不可以這樣子。」

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《都市懼集》是新型態短劇，林柏宏、曾沛慈、謝麗金、黃河、江宜蓉、曾少宗等各自擔任單元的主角，呈現「沒有鬼的恐怖故事」，揭露都市各種恐懼。曾沛慈讀書時都和姊姊一起補習之後走回家，沒想到騎著摩托車的暴露狂，該男子狀似問路但其實想露鳥，男子還故意問：「妳們看過這個嗎？」曾沛慈姊姊還傻傻回應：「沒有。」曾沛慈至今對男生沒穿內褲有陰影。

謝麗金也遇過露鳥俠，她透露，有一次過年打工，拿到不公平的時薪，走回家時邊走邊哭，沒想到有人跟蹤，對方穿風衣露鳥，她一時驚嚇逃跑，最後跑到轉角處時太生氣，直接轉身瞪對方並且大叫，鄰居全都被嚇醒。

江宜蓉則是在熱鬧的信義區遇到有人跟蹤，「我第一次這麼害怕，在逛街發現有人跟蹤，我直接躲在柱子旁邊，以為甩掉對方了，然後準備過馬路，沒想到紅綠燈等太久，對方又突然出現在我旁邊，我假裝滑手機不敢過馬路，最後對方走掉了。」

黃河在劇中飾演個性偏激的廚師，堅持要美食評論家打下5星評論，是否有過網路評分的經驗，他說，自己的職業關係，不會去給店家評分也不會留言，不過出國吃美食一定會先看別人的評論。而他遇到不合理的事情，則是會主動溝通，像有一次下大雨自己出門先叫車，司機停錯巷子，他奔跑過去搭車，一上車司機還嗆：「你很慢上車。」他理性溝通是因為停錯地址，讓司機知錯說拍謝。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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