資通安全出包？華碩證實了　重訊公告：部分產品資料疑揭露

最低工資調幅4%？商總許舒博：勞動部先解決缺工問題吧

▲外傳最低工資調幅將落在4%左右，商總理事長許舒博表示，調高最低工資只會嘉惠到外籍勞工，勞動應該要更關心缺工議題才是。（圖／NOWnews資料照片）
▲外傳最低工資調幅將落在4%左右，商總理事長許舒博表示，調高最低工資只會嘉惠到外籍勞工，勞動應該要更關心缺工議題才是。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

勞動部今（26）日召開最低工資諮詢會，將邀集30位委員交換意見，但日前有媒體披露，傳出最低工資調幅將落在4%左右。為此，商總理事長許舒博今日出席活動時指出，調高最低工資只會嘉惠到外籍勞工，本國勞工很多都不用最低工資了，倒是時薪部分可以調高，如此才能嘉惠本國勞工，但同時他也抨擊，勞動應該要更關心缺工議題才是，否則不用談到薪資要不要調漲，一堆服務業就因為請不到勞工而先關門大吉了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
商總理事長許舒博今日出席台北國際食品展，如何看待台灣糕餅產業？許舒博認為台灣糕餅很有實力，但不能固守台灣市場，一定要走出去，尤其台灣糕餅特別受到東歐與韓國民眾的喜愛，之前率團到韓國參展，一個媒合會可以達到637萬美金，到歐洲也能有100萬美金的好成績，希望媒合會搶到訂單後仍持續下去，且可因地制宜推出產品，像下周要前往日本東京與福岡，接下來要到韓國首爾，希望屆時也能吸引代理商來談合作，把台灣糕餅推廣到全世界。

近來基本工資再度成為財經關鍵字，會上有媒體詢問「外傳明年薪資調幅最低有4%」許舒博回應，其實勞動部應該要更關心缺工問題，因為事實上，調高薪資很多都是外勞享用，台灣本國勞工很多都不用最低基本工資了，調漲薪資成長到3%、4%，外勞會受益，但實際上調高薪資，國內還是有很多行業請不到人。

許舒博表示，像餐飲業一個月3萬多元要請服務生請不到，導致許多老店要關門。他認為基本工資調高不能有效解決當前問題，勞動部更應該重視缺工問題，像是能不能彈性工時？能不能引進外勞？不然像飯店業也找不到房務員、清潔員，入住時間從中午變成傍晚5、6點，台灣還要號稱來台旅遊人數突破1000萬人，「真的突破1000萬人，那台灣全部大亂」。

許舒博表示，每年討論提高薪資的部分，勞資雙方罵來罵去，最後都變成勞動部自己做主，沒有尊重業者的意見，他笑說自己對參加會議沒有太大的興趣，坦言「開這個會議，等於只是幫勞動部背書」。

許舒博認為，調高基本工資嘉惠的是外勞，因為台灣本國勞工很多都不用最低工資了，倒是建議時新部分能調高一點，如此才能真正幫助到台灣的勞工，因為很多學生、臨時工都是用時新來計算，這才是真的對勞工有幫助，且同時間也要想辦法解決缺工問題，希望勞動部能聽得進去。

基本工資調漲憂喜參半？上班族揭「3大痛點」　9成都不滿意薪資

影響明年「薪情」！最低工資諮詢會6/26登場　勞動部邀集委員討論

最低工資諮詢會6/26召開　勞動部：盼往調升方向前進

最低工資再調漲？首次「諮詢會」6月召開　勞動部：Q3開審議會議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選