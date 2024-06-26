最低工資調幅4%？商總許舒博：勞動部先解決缺工問題吧

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近來基本工資再度成為財經關鍵字，會上有媒體詢問「外傳明年薪資調幅最低有4%」許舒博回應，其實勞動部應該要更關心缺工問題，因為事實上，調高薪資很多都是外勞享用，台灣本國勞工很多都不用最低基本工資了，調漲薪資成長到3%、4%，外勞會受益，但實際上調高薪資，國內還是有很多行業請不到人。
許舒博表示，像餐飲業一個月3萬多元要請服務生請不到，導致許多老店要關門。他認為基本工資調高不能有效解決當前問題，勞動部更應該重視缺工問題，像是能不能彈性工時？能不能引進外勞？不然像飯店業也找不到房務員、清潔員，入住時間從中午變成傍晚5、6點，台灣還要號稱來台旅遊人數突破1000萬人，「真的突破1000萬人，那台灣全部大亂」。
許舒博表示，每年討論提高薪資的部分，勞資雙方罵來罵去，最後都變成勞動部自己做主，沒有尊重業者的意見，他笑說自己對參加會議沒有太大的興趣，坦言「開這個會議，等於只是幫勞動部背書」。
許舒博認為，調高基本工資嘉惠的是外勞，因為台灣本國勞工很多都不用最低工資了，倒是建議時新部分能調高一點，如此才能真正幫助到台灣的勞工，因為很多學生、臨時工都是用時新來計算，這才是真的對勞工有幫助，且同時間也要想辦法解決缺工問題，希望勞動部能聽得進去。