朱立倫嗆賴清德是鬥雞 「卓榮泰若不接受覆議結果就必須下台」
行政院認為國會改革法案窒礙難行，移請立法院覆議，但遭立法院否決，仍維持原決議。行政院與總統府將繼續提出釋憲案。國民黨主席朱立倫今（26）日在中常會發表談話時批總統賴清德像鬥雞，輸了不服氣，民進黨、行政院、監察院想要繼續釋憲亂到底，行政院長卓榮泰若不接受立法院決議，就該請辭。
記者何哲欣／台北報導
朱立倫說，「家和萬事興是社會的共同期待，也是最好的傳統」。他指出，從賴清德就任總統到今天，未見「和」字，只看到「鬥」字。總統如同「鬥雞」，鬥對岸、鬥立法院、鬥在野黨、鬥內部派系，對於非新潮流也要鬥。朱主席質疑，何時才能夠讓社會安定、充滿和諧？
朱立倫進一步指出，在其他國家沒有覆議遭否決後提出釋憲這一途，賴清德輸了不服氣，民進黨、行政院、監察院想要繼續釋憲亂到底。但必須強調，立法院按照《立法院職權行使法》行使職權，行政院與各單位就必須依法遵守，國民黨一定會根據這樣的原則，堅持守護、捍衛《中華民國憲法》。
朱立倫也說，明天在苗栗、後天在宜蘭、基隆，一直到八月，還有一百場左右的說明會，涵蓋國會改革、財劃法、核電延役、巴氏量表取消的問題，以及反廢死等議題。希望透過這些說明會，讓支持者看到國民黨在做對的事情，看到國民黨為了台灣好、為了中華民國好。也希望到場的支持者，可以堅定的向周遭親友宣傳。