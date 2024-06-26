回顧美國總統大選辯論「經典名場面」！拜登川普糟糕狀況集一身

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1960年9月26日，代表民主黨的甘迺迪與代表共和黨的時任副總統尼克森，舉行美國史上首次總統大選電視辯論會，該場辯論共有約7000萬人觀看。
然而，當時年僅48歲的尼克森，因剛動完膝蓋手術，臉色蒼白，且拒絕上妝；44歲的甘迺迪則更加年輕，且外在充滿活力、臉色紅潤。
尼克森在辯論前民調位居領先，但在辯論後，甘迺迪因在鏡頭前「更加上相」，加上這是首次全美關注的電視辯論，畫面感對於觀眾帶來的震撼遠大於聽到的內容，甘迺迪在辯論後反倒扭轉局勢拿下總統大選。
大選結束後，甘迺迪也坦言，「電視比其他任何東西更能扭轉局勢」。
辯論產出的經典名言
在1980年總統大選，代表共和黨的雷根（Ronald Reagan），挑戰民主黨總統卡特（Jimmy Carter），兩人的辯論在大選前一周進行，卡特在辯論中質疑雷根上台後，將會刪減聯邦醫療保險等諸多社會福利計畫，雷根笑著說出他的名言，「你又來了」（There you go again），現場頓時傳出笑聲。
到了結論環節，雷根當場向選民提問，「你們的生活有比4年前更好嗎？」藉此暗指美國經濟創況不佳，同樣成為經典名言。
這兩句話後來也成為各國總統辯論的起手式，台灣的歷屆的總統大選辯論過程中，前總統蔡英文也曾經將雷根的兩句話拿出來使用過。
高齡問題
今年美國總統大選，年齡議題再度成為關注的焦點，拜登高齡81歲，川普也達78歲，無論是身體或是心智狀態雙雙遭受質疑；事實上，前總統雷根過去在辯論時，也同樣被質疑相關問題。
同樣是雷根，在1984年美國總統大選的第二場總統辯論中，當時73歲總統雷根面對到了56歲的民主黨挑戰者、曾擔任民主黨前總統卡特副手的孟岱爾 (Walter Mondale) ，因在首場辯論時，雷根注意力出現渙散表情，屢屢受到質疑，在第二場辯論中，主持人特雷惠特(Henry Trewhitt)問題雷根的心智狀況是否無法應對古巴飛彈危機等挑戰，當時雷根回答，「一點也不」，並笑稱「我才不會為了政治目的，利用對手太過年輕和經驗不足來打選戰」。
雷根展現出過往在好萊塢的流利口才，不僅讓觀眾笑了出來，連對手孟岱爾忍不住微笑，隨後雷根的支持度如微笑曲線扶搖直上，進而贏得總統大選。敗戰的孟岱爾多年後回顧，當時他雖然笑著，但如果近看，可以看到一些眼淚流下，「因為我知道在當天選舉結果就結束了。」
辯論中失言
1976年美國總統大選，時任總統福特（Gerald Ford）與民主黨提名的卡特（Jimmy Carter）對局，雙方同意針對國內議題、外交政策等多項問題，進行3場辯論。
未料，福特在第二場電視辯論中脫口而出，「蘇聯沒有控制東歐，只要福特政府執政，蘇聯就永遠不會控制東歐」，這番發言引起輿論爭議，因當時蘇聯實際支配東歐區域政權，就連辯論主持人法蘭克爾(Max Frankel)也忍不住納悶，「抱歉，你說了什麼？」但福特仍堅持自己的說法。
福特在該場辯論後持續受到這項發言影響，不斷陷入解釋的泥淖，在11月的選戰中敗下陣來。
另一知名辯論失言場，是2012年代表共和黨的總統候選人羅姆尼（Mitt Romney），當時他脫口稱「47％美國人靠政府過活」，還表示自己在麻州州長任內，為了男女平等，找了「好幾個活頁夾的女性人選」的女性幕僚名單，掀起議論，當時羅姆尼不斷陷入失言爭議，也讓表現同樣不突出的歐巴馬撿到便宜勝出連任。
辯論形象過糟導致敗選
1992年的美國總統大選辯論會，是首次三人辯論的場合，由共和黨的總統老布希（George H. W. Bush），與民主黨候選人柯林頓（Bill Clinton）及獨立候選人裴洛（H. Ross Perot）三人交互辯論。
其中，第二場辯論以市民大會形式進行，老布希被拍到2度看手錶，給選民留下不耐印象；且在選民提問環節時，被問到國債和經濟衰退問題，老布希當場說自己聽不懂，對手柯林頓則走上前，讓選民告訴他更多經濟上的問題。最終老布希敗選。
拜登與川普前次辯論 集前述所有糟糕狀況於一身
四年前川普與拜登第一次辯論，兩人展現出毫無章法的吵架過程，辯論會上川普頻頻插話，90分鐘的辯論時間打斷拜登73次，且與拜登互相進行人身攻擊，川普開酸拜登造勢只有兩三隻小貓，還指拜登一點也不聰明，拜登當場回嗆川普「你能閉嘴嗎？」，並反嘲川普的行為就像是個「小丑」，雙方吵架就連主持人阻止都無效。
兩人前次辯論場合，已有即時事實查核，辯論結束後發現，川普在過程中大量引用錯誤數據和非事實陳述，拜登也出現錯誤發言。
辯論會後，包含CNN主持人布利澤（Wolf Blitzer）、以及美國各大主流媒體，包含「紐約時報」（The New York Times）、「華盛頓郵報」（The Washington Post）在內，皆以「混亂」、「吵鬧」來形容拜登與川普的第一場辯論。
到了第二場辯論，主辦單位更是罕見地端出「切麥」功能，以防辯論成為互相叫罵口水戰。除此之外，四年前就已高齡的兩人，在當時同樣被問及年齡問題和心智狀況。
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