《噤界：入侵日》外星怪物獵殺人類！喵星人降臨展開靜默大冒險
美國恐怖電影《噤界》系列第三篇章，《噤界：入侵日》由約翰卡拉辛斯基監製，麥可薩諾斯基自編自導，主要演員：《黑豹》露琵塔尼詠歐、《怪奇物語》喬瑟夫昆恩、《詭老》艾力克斯沃爾夫和《噤界II》吉蒙翰蘇。導演麥可薩諾斯基表示，女主角莎蜜拉（露琵塔尼詠歐 飾）和她的愛貓「佛羅多」之間有著特殊的情感連結，一人一貓結伴同行展開冒險。
記者黃雅琪／綜合報導
導演麥可薩諾斯基表示：「我很喜歡的畫面就是莎蜜拉帶著她的愛貓，像是一場大冒險的同伴一樣，穿過被摧毀的紐約市街頭。」指導一隻貓咪演戲是不可能的事情，但是他覺得必須試試看：「我必須向喬范恩致敬，他是來自英國鳥類和動物訓練公司非常有才華的動物訓練師，負責和兩隻扮演『佛羅多』的貓咪尼可和小肉排一起合作。」
這兩隻貓都各別擁有不同的技能，導演麥可薩諾斯基說：「尼可比較擅於做出長距離的動作，例如沿著街道奔跑。小肉排則在小技巧方面表現非常出色，例如在訓練師的提示下用貓爪抓門，這兩隻貓咪都很棒！」
《噤界：入侵日》講述：紐約市遭到一種既致命又未知的外星怪物入侵，這些外星怪物透過聲音，極其殘忍地獵殺人類。故事的設定從阿伯特一家人的鄉村家園轉到紐約市，描述隕石從天而降、人類被凶猛殘暴的外星怪物抓走，並且從此消失的入侵日。