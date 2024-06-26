高溫飆39度！怕太熱「兒科藥水放冰箱」 醫師打臉：反害藥變質
新冠確診、流感升溫，大人或小孩都很容易感冒，尤其小朋友在學校或幼稚園裡，交叉感染的風險更大，經常反覆就醫，拿到各式各樣的兒科藥水。高雄旗津今（26）早觀測到攝氏39.8度的極端高溫，有些家長擔心天熱，會將藥水放入冰箱保存，對此專家說，除非要求冷藏，否則一般藥水不必放冰箱，置入冰箱反而可能失效、變質。
家庭消費中心／綜合報導
食藥署說明，常見的瓶裝兒科藥水多為緩解感冒症狀，包含退燒止痛、止咳祛痰、抗過敏劑等，主要是針對12歲以下兒童的需求，才設計出方便調整劑量的液體劑型，不過為了設計成小朋友容易接受的口味，兒科藥水通常都會添加糖類，若放入冰箱，反而可能造成糖分析出，使藥品劑量失準，甚至變質。
食藥署：藥水儲存於室溫、避開陽光直射
針對存放，食藥署指出，一般藥水可儲存於室溫下，避開陽光直射即可，除非藥袋或藥品容器上有特別標示，或藥師有特別提醒，才存放於冰箱冷藏（2-8°C）。
此外，開封後的藥水在當次治療期完成後，即使未使用完畢，仍應丟棄，不建議留至下次感冒時使用，畢竟每次的病情不盡相同，不宜自行診斷用藥，以免延誤治療，或發生藥品不良反應。
部份兒科抗生素 加水配製後須冷藏保存
食藥署提醒，部分兒科使用的抗生素藥品，加水後安定性較不穩定，所以製成粉劑，先由家長領回，使用前才加水配置成液體服用，像這類藥品配製後必須冷藏保存，通常藥師會在交付藥品同時說明正確的配製方式、用法及保存方法，也會在藥袋或藥品包裝上特別標示。
食藥署也說，民眾若對於藥品保存有任何疑問，不要嫌麻煩，應建議諮詢醫師、藥師或藥劑生，以免存放出問題，連帶影響健康。