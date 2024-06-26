民眾黨中評會拍板7/4討論張凱鈞　他爆赴陸全自費還被自己人攻擊

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張凱鈞表示，他在海峽論壇的演講，其實是以台商為主的「金融論壇」，所分享的也是黨主席柯文哲一直主張的「5個互相」跟「兩岸一家親」。他認為，過去海峽論壇是以國共對話為主的平台，對於自己能夠受邀演講，是民眾黨台商事務委員會這段日子的努力有所突破。
針對同黨立委陳昭姿公開呼籲黨中央，應追究張凱鈞有無失當言行，黨中評會也將開會議處，張凱鈞則笑說，他以個人名義參加海峽論壇有經過黨的審批流程，苦心赴陸服務台商、跑論壇，「全部都是自費，自費還被送中評會」。雖有想到時代力量、民進黨會攻擊他，「但沒有想到自己人會發生」。
他並自曝，在陳昭姿發新聞稿後，他有致電陳昭姿溝通，兩人是否透過黨的機制溝通，不要透過新聞稿隔空交流？陳昭姿則表示，新聞稿已經發出，而且辦公室承受很大壓力。張凱鈞則強調，他理解陳昭姿必須回應支持者，也感謝黨主席柯文哲這段時間都沒說過自己的不是，之後他與陳昭姿就會透過中評會講清楚。
對於張凱鈞的說法，陳昭姿辦公室目前尚無回應。不過，民眾黨表示，中評會已確定將本案議程排在7月4日討論。黨發言人戴于文強調，中評會在黨內是獨立行使權力的單位，「所以黨中央都尊重中評會的決議」。