台中電影Fun-In季巡迴29區　看電影、抽好禮

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台中電影Fun-In季宣傳記者會，由多名幼兒園小朋友化身小小瑪利歐，為活動熱情開幕，童趣可愛的動作萌翻全場。新聞局長欒治誼也cosplay瑪利歐出席記者會，她表示，台中電影Fun-In季自2011年舉辦以來，一直是適合闔家參與的夏日親子活動。今年延續去年疫後回歸開辦的民眾熱潮，以親子族群喜好的動畫電影作為主題，精選放映17部國內外知名動畫或動漫電影，包括「超級瑪利歐兄弟電影版」、「汪汪隊立大功：超級大電影」、「電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉」、「鈴芽之旅」、「妖怪森林」等賣座動畫。
欒治誼指出，活動每場次除祭出32吋液晶電視及院線電影票抽獎外，戶外場還加碼43吋液晶電視及美味爆米花，另6月28日豐原陽明市政大樓開幕場「超級瑪利歐兄弟電影版」及8月31日圓滿戶外劇場閉幕場「汪汪隊立大功：超級大電影」，更加碼抽日本大阪雙人來回機票、75吋液晶電視及SWITCH遊戲機，歡迎市民朋友大手牽小手一起看動畫、把獎品帶回家。
新聞局指出，今年活動除了每場次提供豐富抽獎品外，特別感謝維他露基金會及華元食品贊助，分別提供3500份舒跑S及美味餅乾，與市民朋友共享歡樂時光；此外，財團法人台中影視發展基金會也提供多項大獎，包括中山73電影票、精美手機吊繩、漁夫帽、盥洗包等，提升獎品豐富度。
新聞局說，活動將在每場次限量贈送的零食提袋內，放置限量驚喜卡，幸運抽中的朋友在該場次觀影結束後，可至服務台兌換驚喜小禮；另此次活動也與市府勞工局合作，於7月5日東勢區、7月13日沙鹿區、8月2日南區、8月23日太平區等場次，提供免費視障按摩體驗，讓參與民眾看電影還能享公益。2024台中電影Fun-In季詳細活動資訊請上網站 查詢。
新聞局指出，台中市政府極力發展影視產業，2024台中電影Fun-In季自6月28日起一路巡迴放映至8月31日，緊接而來的是8月份金馬經典影展台中場、10月份台中國際動畫影展；由台中市影視發展基金會策劃營運的「中山73影視藝文空間」也定期放映藝術院線、免費主題電影並舉辦多元影視藝文活動，希望藉此拓展市民朋友們的觀影視野，建立台中專屬觀影氛圍。