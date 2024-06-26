中捷案起訴！嫌稱盼社會關注廢死才砍人 長髮哥：不了解意義在哪
不滿20歲的洪姓護專生，選在台北捷運鄭捷殺人案10周年當天，帶3把刀在中捷車廂揮刀攻擊，砍傷17歲呂姓少年及被稱「長髮哥」的許瑞顯，檢方今天將洪男起訴。洪男自稱為吸引社會大眾關注廢死議題，才啟動殺人計畫，長髮哥認為「行為無法呼應理念」、「不太了解意義在哪裡」，對於洪男的行為「這是他的選擇，無所謂原諒與否」。
記者顏幸如／台中報導
5月21日的中捷隨機殺人案，洪男砍傷2人後，被受傷的長髮哥和其他乘客合力制伏。全案今（26）日偵結起訴，長髮哥接受媒體聯訪時表示，他不太理解洪男的犯案動機，「如果想讓大眾支持廢死這件事，他的行為應該無法呼應理念。不太了解意義在哪裡？」
對於檢察官指洪嫌行凶時心智正常，長髮哥回想事發當下，洪男表情很平穩，「可以感覺到他不太開心、看起來很不滿，但不覺得有情緒失控」。由於第一時間沒看到洪男攻擊高中生弟弟，「我不確定他要傷人，本來還想試著安撫」，受到攻擊後長髮哥一度迴避，但洪嫌堅持繼續針對他攻擊，「逃不過就必須抵抗」。
對於洪嫌的行為，長髮哥認為無所謂原諒與否，「這是他的選擇，我也會有我的選擇」，將盡量爭取民事求償，也希望社會若再出現類似模仿行為，應該有適當的制裁。
呂姓高中生獲得捐血挽回一命，父母將舉辦大型捐血活動回饋社會，呂父表示：「太太說原諒才能放下，自己才會過得更好。不管他被判多重的罪，對我們都沒有意義。」夫妻倆希望用正能量的方式，讓事情圓滿落幕，也祝洪嫌可以更好。對於想讓外界看到廢死議題才行凶的說法，他不願批判，「我們只能祝福」。由於洪嫌還是學生，如果父母願意協助賠償，就當是做公益為孩子贖罪。