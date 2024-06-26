獨家／傳七月破產！越南航空澄清：國內外航班正常、財務沒問題
台灣今（26）日根據彭博、路透報導，指出越南航空（Vietnam Airlines）面臨緊急財務困難，最快將於七月陷入破產危機，並將發佈無力償還（insolvency）貸款聲明。經《NOWnews今日新聞》記者電訪越南航空台北分公司總經理特助，她澄清，已與位於越南河內的總公司確認：「目前國內外航班一切正常，財務也沒有問題」；並分享當地報導未見破產之形容，不明白為何台灣方面有此消息。
記者蕭涵云/綜合報導
越南航空台北分公司總經理特助於電話中回應，已與位於越南河內的總公司確認過：「目前國內外航班一切正常，財務也沒有問題」。並說明的確在6月發表財務報告，提到希望貸款還款計畫能獲得展延、得以在財務運用上更有餘裕，但這不代表借款還不出來。更分享越南當地報導皆未見破產之形容，不明白為何台灣方面有此消息。
提到相關貸款，越南航空台北分公司總經理特助說明，此為疫情期間的資金調整，並稱：「相信不少航空公司都會有所調度」；還提到，由於台灣端並無設立公關團隊，因此暫不打算發布官方聲明。不過希望《NOWnews今日新聞》能協助報導，避免台灣消費者有所疑慮，也說明官方客服資訊都相當公開，可提供釋疑與任何協助；並承諾，若未來越南總公司有任何官方回應，台北分公司會立即協助分享給國內最新資訊。
越南航空台北分公司總經理特助再次強調，其實越南航空在疫後的銷售業績有所成長，目前也已著手規劃冬季航班，很快即將公布下半年冬季航次班表，供消費者參考。
根據《路透社》，越南航空先前透過商業銀行獲得4兆越南盾（約1.57億美元）低利貸款，到了2021年獲得央行零利率再融資，但由於監管批准延宕，越南航空無法完成融資措施，陷入營運困難的狀況。而越航董事長鄧玉和（Duong Tri Thanh）在24日發表聲明提到，公司將聚焦調整資產、資金、投資組合和組織結構，並進行公司治理改革，期望能在2024年底前達到收支平衡。
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