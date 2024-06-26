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抽菸多年以為沒事！健檢發現「主動脈長大顆瘤」　血液逆流險猝死

▲年約50歲的鍾小姐長期抽菸，健檢時發現心臟主動脈根部居然有顆5.3公分的主動脈瘤。（示意圖／Shutterstock）
▲年約50歲的鍾小姐長期抽菸，健檢時發現心臟主動脈根部居然有顆5.3公分的主動脈瘤。（示意圖／Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

年約50歲的鍾小姐長期抽菸，素來沒有心臟疾病，但日前在健檢中發現心臟主動脈根部居然有顆大到5.3公分的主動脈瘤，趕去大醫院進一步檢查，結果她除了有主動脈瘤，還有主動脈瓣逆流的問題，經醫療團隊進行「主動脈根部瓣膜保留置換術」，免除主動脈瘤不定時破裂的死亡風險，未來也不用煩惱心臟因長時間逆流而衰竭。

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對於鍾小姐的病情，台北慈濟醫院心臟外科主治醫師楊凱文說，由於主動脈根部的主動脈瘤鄰近主動脈瓣，當主動脈根部異常擴大，使得緊密貼合的瓣膜葉片形狀改變，無法緊密貼合，便會導致逆流。

▲心臟、心肌梗塞。（示意圖／取自Unsplash）
▲若主動脈根部異常擴大，瓣膜葉片無法緊密貼合，會導致逆流發生。（示意圖／取自Unsplash）
針對主動脈瓣逆流，楊凱文說明，心臟有3片主動脈瓣，心臟收縮時，瓣膜會打開，將血液送到全身，舒張時則血液回流，因瓣膜會關閉，所以血液不會逆流進心臟，若主動脈瓣膜在心臟舒張若未關閉，血液灌回心臟，長久將增加心臟壓力，導致心臟日益漲大、甚至衰竭。

過去的研究顯示，主動脈根部瘤患者50~80%有主動脈瓣逆流，傳統會以置換主動脈瓣來治療，病人可以選擇機械瓣膜或生物瓣膜，前者好處是幾乎不會損壞，但病人一輩子吃抗凝血藥，而使用生物瓣膜雖然不用吃抗凝血藥，但使用約15~20年可能退化損壞，必須再次手術，於是醫界發展出主動脈瓣修補手術，不用再次手術或長期服藥。

楊凱文指出，由於鍾小姐還年輕，主動脈瓣逆流是因為主動脈根部瘤影響瓣膜形狀，但瓣膜本身的功能正常，因此在治療上先將擴大的主動脈根部及升主動脈切除，再使用人工血管重建主動脈根部後，再將她原本的主動脈瓣植入人工血管，接著調整瓣膜形狀，確保瓣膜的閉合功能，並透過經食道心臟超音波確定瓣膜功能。術後約一週，鍾小姐已順利出院，目前恢復良好，於門診定期追蹤。

楊凱文提醒，抽菸、喝酒及三高是所有心血管疾病共同的危險因子，若要預防，必須嚴格控制並定期回診，若在健檢中發現有主動脈瘤或逆流等情形，且醫師建議手術，應儘早處理，才能防患未然。

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