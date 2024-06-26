曾與川普、拜登辯論過！希拉蕊預測「川普套路」　曝3大看點

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2016年大選期間，希拉蕊曾與川普有過辯論機會，她認為這次川普依舊會採取「破口大罵」的作風，避開明確表達某些不怎麼受歡迎的政策態度，例如想要限制墮胎權、替億萬富翁減稅，或是靠「出賣地球」給石油企業來換取競選捐款等。
希拉蕊投書當中建議，觀眾應該「儘量避免被戲劇化場面迷惑」，她也提出3個辯論期間的看點，首先是「注意候選人怎麼談論『人』，而不只是『政策』」，例如在墮胎權議題上，川普就曾在與希拉蕊辯論期間說出「婦女墮胎應受懲罰」，並預測川普這次會把這題交給各州展現溫和態度，但實際上川普早已支持多個實施嚴格墮胎禁令的州份。
第二個看點是「看穿虛張聲勢，聚焦重大基本問題」，希拉蕊舉例稱2016年川普拒絕透露自己是否會「乖乖接受選舉結果」，預期這次川普會把通膨問題怪罪於拜登，但避談自己的經濟政策，因為川普自己的政策提議如替超級富豪減稅、驅逐數百萬工人以及對日常用品全面徵關稅，實際上都將加劇通膨、提高美國家庭平均成本。
最後，她也提醒「看到拜登和川普同台，請想想這次選舉真正在選什麼」，希拉蕊稱這場大選的本質上是「在混亂與能力之間做選擇」，她先是盤點川普遭控性侵、金融詐欺，又提到川普前幕僚們對他的負面評價；同時她也坦承，曾經在2008年與之進行黨內初選辯論的拜登，這次會在辯論期間處於劣勢，「因為總統必須無時無刻、無所不在，不會有我當年那樣大量時間準備（辯論）」。