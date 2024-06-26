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曾與川普、拜登辯論過！希拉蕊預測「川普套路」　曝3大看點

▲美國總統拜登（右）和前總統川普（左）將在2024總統大選再度對壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（右）和前總統川普（左）將在2024總統大選再度對壘。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2024年美國總統大選首場候選人辯論，將於當地時間27日晚上9點（台灣時間28日上午9點）登場，81歲的現任總統拜登（Joe Biden）和78歲的前任總統川普（Donald Trump）將再次在白宮競逐中展開辯論，曾經與兩人都辯論過的美國前國務卿希拉蕊日前就揭露川普可能在辯論期間使用的「招數」，並提醒選民應關注的三個重點。

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美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）25日投書《紐約時報》，作為唯一與拜登和川普都辯論過的人，希拉蕊認為美國人太常以「看戲」的角度來看待像拜登和川普辯論這種重大時刻，但「我們是在選總統，不是在選最佳演員」，「我非常了解走上辯論台會承受的巨大壓力，和川普辯論時，你幾乎難以專注在實質議題上。在我們2016年的三場辯論中，他暴風雪般地中途打斷、辱罵與謊言讓主持人疲於招架，這也讓收看辯論、想了解我們對於國家願景的選民，權利因此受損。」

2016年大選期間，希拉蕊曾與川普有過辯論機會，她認為這次川普依舊會採取「破口大罵」的作風，避開明確表達某些不怎麼受歡迎的政策態度，例如想要限制墮胎權、替億萬富翁減稅，或是靠「出賣地球」給石油企業來換取競選捐款等。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普與希拉蕊曾於2016年進行總統大選辯論。（圖／美聯社／達志影像）
希拉蕊投書當中建議，觀眾應該「儘量避免被戲劇化場面迷惑」，她也提出3個辯論期間的看點，首先是「注意候選人怎麼談論『人』，而不只是『政策』」，例如在墮胎權議題上，川普就曾在與希拉蕊辯論期間說出「婦女墮胎應受懲罰」，並預測川普這次會把這題交給各州展現溫和態度，但實際上川普早已支持多個實施嚴格墮胎禁令的州份。

第二個看點是「看穿虛張聲勢，聚焦重大基本問題」，希拉蕊舉例稱2016年川普拒絕透露自己是否會「乖乖接受選舉結果」，預期這次川普會把通膨問題怪罪於拜登，但避談自己的經濟政策，因為川普自己的政策提議如替超級富豪減稅、驅逐數百萬工人以及對日常用品全面徵關稅，實際上都將加劇通膨、提高美國家庭平均成本。

最後，她也提醒「看到拜登和川普同台，請想想這次選舉真正在選什麼」，希拉蕊稱這場大選的本質上是「在混亂與能力之間做選擇」，她先是盤點川普遭控性侵、金融詐欺，又提到川普前幕僚們對他的負面評價；同時她也坦承，曾經在2008年與之進行黨內初選辯論的拜登，這次會在辯論期間處於劣勢，「因為總統必須無時無刻、無所不在，不會有我當年那樣大量時間準備（辯論）」。

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