陷婚變陳曉疑雲！陳妍希《溫暖的》狠甩媽寶尪提離婚：感情不將就

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陳妍希劇中面臨4段感情，分別是讓觀眾氣得牙癢癢的「媽寶前夫」、事業有成的「初戀」再次相遇、小7歲的「小鮮肉」以及最後相處最自在的「朋友」，陳妍希期許角色不同的感情經歷，能夠帶給觀眾共鳴，「大家其實可以在這個角色身上看到很多自己的影子，有開心的，悲傷的，憤怒的，幸福的，不管遇到誰，齊家宜都是付出一切的真心，這也是跟我本人很像的。」
而所有的情感戲中，最讓陳妍希印象深刻的就是齊家宜和前夫（曹徵 飾）談離婚的時候，反遭男方一一數落，「曹徵老師把角色演得非常立體，和他對戲的時候，我也可以更好去調動情緒完成表演」，這場戲也是她相當喜歡的一場對手戲，更是相當認同角色的感情觀，「我覺得愛情是人生中很奇妙的一種情感，親人是沒辦法選擇，但是愛情是有選擇權的。」所以認為愛情不應該將就。
劇中和宋茜之間的閨密情，相當打動陳妍希，「真的在很多我痛哭流涕，非常低谷的時候，真的都是她們在後面跟我講說『沒事，有我在』。」陳妍希更分享現實生活能赴湯蹈火共度困難的閨密人選，「我和丞琳（楊丞琳），在我第一次拍戲的時候遇到她，她給我分享了很多經驗，還給了我非常多的鼓勵。」
而近期她才剛殺青沒多久，就馬不停蹄進入下一個劇組拍戲，目前更有一部劇《但願人長久》熱播，工作滿檔的她對於孩子即將放暑假，假期的安排上也絲毫不馬虎，「讓他（兒子）開心玩耍的同時，也適當加入一些學習」，面對家庭跟事業同時兼顧，她更分享在忙碌的行程中，如何凍齡保養的祕訣，「日常護膚必不可少，瑜伽可以放鬆身心，保持一個好的心態」，還會透過聽音樂來放鬆休息。