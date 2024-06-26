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陷婚變陳曉疑雲！陳妍希《溫暖的》狠甩媽寶尪提離婚：感情不將就

▲《溫暖的，甜蜜的》陳妍希劇中嫁「媽寶老公」，婚後主動提離婚，認為「感情不該將就」。（圖／中天娛樂台提供）
▲《溫暖的，甜蜜的》陳妍希劇中嫁「媽寶老公」，婚後主動提離婚，認為「感情不該將就」。（圖／中天娛樂台提供）

記者林奕如／台北報導

陳妍希近來深陷婚變陳曉疑雲，至今兩人都未回應，她之前和宋茜主演《溫暖的，甜蜜的》題材恰好是婚姻，陳妍希劇中遇到「媽寶老公」主動提離婚，更遭受婆婆刁難，讓她藉此反思未來如果遇到這樣的情況，「我自己的孩子也是我的寶貝，我永遠覺得他最好的，但是人家的女兒，也是人家的心肝寶貝，要好好善待。」

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陳妍希劇中飾演室內設計師「齊家宜」，和閨密宋茜飾演的「南飛」，在年過三十的階段，分別面臨到愛情及事業的人生課題。陳妍希角色一辦完婚禮，突然覺醒覺得愛情不該是委屈求全，當天就和「媽寶」丈夫提離婚，卻沒想到丈夫把婚前寫的「房產全歸齊家宜」承諾書燒掉，更翻臉不認人想要搶走房產，簡直是渣男。

▲《溫暖的，甜蜜的》陳妍希嫁「媽寶夫」主動提離婚「感情不該將就」。（圖／中天娛樂台提供）
▲《溫暖的，甜蜜的》陳妍希離婚後被奪房產，前夫讓觀眾氣得牙癢癢。（圖／中天娛樂台提供）
陳妍希劇中面臨4段感情，分別是讓觀眾氣得牙癢癢的「媽寶前夫」、事業有成的「初戀」再次相遇、小7歲的「小鮮肉」以及最後相處最自在的「朋友」，陳妍希期許角色不同的感情經歷，能夠帶給觀眾共鳴，「大家其實可以在這個角色身上看到很多自己的影子，有開心的，悲傷的，憤怒的，幸福的，不管遇到誰，齊家宜都是付出一切的真心，這也是跟我本人很像的。」

而所有的情感戲中，最讓陳妍希印象深刻的就是齊家宜和前夫（曹徵 飾）談離婚的時候，反遭男方一一數落，「曹徵老師把角色演得非常立體，和他對戲的時候，我也可以更好去調動情緒完成表演」，這場戲也是她相當喜歡的一場對手戲，更是相當認同角色的感情觀，「我覺得愛情是人生中很奇妙的一種情感，親人是沒辦法選擇，但是愛情是有選擇權的。」所以認為愛情不應該將就。

劇中和宋茜之間的閨密情，相當打動陳妍希，「真的在很多我痛哭流涕，非常低谷的時候，真的都是她們在後面跟我講說『沒事，有我在』。」陳妍希更分享現實生活能赴湯蹈火共度困難的閨密人選，「我和丞琳（楊丞琳），在我第一次拍戲的時候遇到她，她給我分享了很多經驗，還給了我非常多的鼓勵。」

而近期她才剛殺青沒多久，就馬不停蹄進入下一個劇組拍戲，目前更有一部劇《但願人長久》熱播，工作滿檔的她對於孩子即將放暑假，假期的安排上也絲毫不馬虎，「讓他（兒子）開心玩耍的同時，也適當加入一些學習」，面對家庭跟事業同時兼顧，她更分享在忙碌的行程中，如何凍齡保養的祕訣，「日常護膚必不可少，瑜伽可以放鬆身心，保持一個好的心態」，還會透過聽音樂來放鬆休息。

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