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暑假旅遊去！全家領票免費送天然水　霜淇淋39元、美式29元到年底

▲全家FamiPort限時活動，購買藝文展覽、觀賞體育賽事、觀光景點踏青以及交通旅遊票券等，可獲得免費天然水、霜淇淋以及咖啡優惠。（示意圖／記者林調遜攝）
▲全家FamiPort限時活動，購買藝文展覽、觀賞體育賽事、觀光景點踏青以及交通旅遊票券等，可獲得免費天然水、霜淇淋以及咖啡優惠。（示意圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

暑假為旅遊享樂的旺季，全家FamiPort限時活動，購買藝文展覽、觀賞體育賽事、觀光景點踏青以及交通旅遊票券等，可獲得免費天然水，並且持實體票券享霜淇淋39元、單品美式29元、濃靜岡抹茶拿鐵49元優惠。7-11則與蟬聯3年米其林一星的「富錦樹台菜香檳」推出第二波合作美食，三款冷凍即時餐點只要79元開吃。

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全家即起至7月31日前，於FamiPort領取職棒實體票券，即可獲得ChargeSPOT借電券10元序號一組；8月6日前「全家」會員至FamiPort購買或領取實體票券，則可獲得FamiCollection天然水610ml一瓶，單筆不累贈，數量有限，贈完為止。

並且12月31日前，持FamiPort實體票券，還可享有熱門商品優惠，包含Fami!ce霜淇淋特價39元、Let’s Café小杯單品熱美式特價29元、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵特價49元，以及Let’s Café PLUS、大戶屋、bb.q CHICKEN相關優惠活動，優惠一路到年底都可使用。

▲（圖／全家提供）
▲8月6日前「全家」會員至FamiPort購買或領取實體票券，則可獲得FamiCollection天然水610ml一瓶。（圖／全家提供）
暑期優惠不只如此，即日起至8月6日「全家」再推出「便利服務抽獎趣」活動，會員於活動期間內完成代收繳費、購票取票、點卡儲值、雲端列印服務，或經「全家」專屬易安網連結完成投保，且保費為300元以上，即可參加「日本沖繩5天4夜雙人自由行」抽獎活動，包含來回機票及酒店，價值3萬7000元，共抽出10個幸運名額。

7-11則與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手推出三款聯名台菜料理，包括「剝皮辣蝦滑蛋」石安牧場炒嫩蛋和彈牙的蝦仁，搭配特製的剝皮辣椒醬汁；「蟹肉風味麻婆豆腐」選用滑嫩豆腐和帶有花椒香氣的麻婆醬汁，創新佐以蟹味棒絲和蟹膏風味蘿蔔，色香味俱全；「蟹黃風味獅子頭」甘甜滷白菜搭配特製蟹黃風味醬，呈現出有別於傳統獅子頭的獨特鹹香風味。

以上三款新品只要79元即可入手，還可搭配即日起至7月9日前，富錦樹聯名新品加10元可任搭一款白飯（冷藏或冷凍），組合價只要89元，不到百元即能享受餐廳級的美味料理。

▲7-11與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手推出聯名台菜料理，三款售價都只要79元，百元內即可入手。（圖／7-11提供）
▲7-11與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手推出聯名台菜料理，三款售價都只要79元，百元內即可入手。（圖／7-11提供）

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