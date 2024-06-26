小嫻跌倒下巴重擊！「門牙凹進去」口內血痕曝光：整個人好暈
女星小嫻近年將生活重心轉移至屏東，她今（26）日在社群平台分享一張躺在病床上，下巴貼著紗布的照片，開頭就寫，「很抱歉，我不小心受傷了，對不起。」原來是她週一的時候不小心跌倒，下巴撞擊導致門牙咬到嘴巴內側，直接咬出深深的血痕，門牙也有一顆凹進去，撞擊力道大到頭暈眼冒金星，但她仍敬業地完成工作，呼籲大家居家生活也要小心。
記者李欣容／台北報導
小嫻分享自己受傷的照片，今已經是第三天，週一早上六點半起床時，因為外面陽光太亮，她起身拉窗簾，轉身準備回去繼續睡時，卻不小心跌倒，下巴撞擊導致門牙咬到嘴巴裡面，連嘴唇外面也有傷口，小嫻說，「撞擊的力道很大整個人好暈，眼冒金星，我告訴自己『要冷靜，不要哭』先拿衛生紙加壓止血，然後等不暈的時候，趕快叫車到醫院急診。」
就在7點左右，她坐車到醫院，醫生替她照了X光，確認腦部沒事，接著安排整形外科醫師縫合傷口，結束治療後仍趕往工作現場，「只是傷口很痛頭也很暈，撞擊的時候門牙有一顆凹進去，所以整個人很不舒服，也覺得很抱歉！自己的狀況不好。」
至於門牙的部分，小嫻也去看了牙科，緊急做了上排牙齒的維持器，先固定門牙，後續再觀察，她表示，「接下來三個月我都要戴著維持器，講話會有點漏風，希望大家可以多多包涵。」她也要大家放心，「目前就是嘴唇很腫，傷口有點繃，戴維持器講話有點不太清楚，飲食也是要吃比較清淡、軟一點的食物。」也因為這一摔，導致很多工作要延後，她不忘向廠商道歉，粉絲也都留言要她注意安全，希望她早日康復。