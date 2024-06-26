CoWoS太夯！傳台積電到屏東設先進封裝廠 用水用電及人才OK嗎？
AI浪潮來襲，CoWoS先進封裝產能供不應求，現在傳出台積電打算到屏東蓋廠，而且已經開始找地。對此台積電暫無回應，但屏東縣政府強調會做好準備，爭取台積電到屏東設廠。屏東科學園區由國科會主導，連結高雄科學園區、橋頭科學園區，未來將串連南台灣高科技廊帶，打造「屏東星特區」，另外屏東多河川，地下水豐沛，且發展綠電，也有屏科大與屏科實驗高級中等學校，外界認為用水、用電與人才尚無虞。
記者許家禎／台北報導
輝達引爆AI浪潮，讓AI伺服器訂單爆量，台積電先進CoWoS封裝產能供不應求，需求一路旺到2026年底，法人指出台積電CoWoS產能將比2023年增加4倍以上。目前台積電包括CoWoS的先進封裝廠區包括新竹竹科、台南南科、桃園龍潭、台中中科、苗栗竹南、苗栗銅鑼、嘉義嘉科。
如今市場傳出台積電打算再到屏東屏科蓋先進封裝廠，而且已經開始找地。台積電尚未做出回應，國科會則表示「沒聽說」，不過由於台積電蓋廠需要大量水電與土地，外界也關注屏東縣政府準備好了沒？為此，屏東縣府團隊表示，尚未接獲訊息，不過會做好準備，爭取台積電青睞。
由國科會主導開發的屏東科學園區，面積有73.83公頃，將引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等相關產業，預計投資35.5億元。之前屏東縣長周春米指出，屏科連結高雄科學園區、橋頭科學園區，未來屏東將串連南台灣高科技廊帶，打造「屏東星特區」。
另外，大家關心的用水用電，屏東縣政府也指出，屏東多河川，地下水豐沛，用水無虞，至於用電部分，縣府除了與台電全力配合外，也有綠電發展，有利產業未來在國際市場的綠電憑證。人才部分，縣內有屏科大，還有配合屏東科學園區設立的屏科實驗高級中等學校。