出席王建煊夫婦公益鑽石婚餐會！韓國瑜被拱2028選總統 反應曝光
為慶祝60周年結婚紀念日，前監察院長王建煊與妻子蘇法昭今（26）日舉辦公益鑽石婚餐會，同時邀請6個弱勢團體參加並捐款，立法院長韓國瑜也受邀出席並給予祝賀。王建煊表示，當時看到韓國瑜在高雄市長任內被罷免，他非常氣憤，後來又看到韓國瑜當上立法院長，覺得有點「小公道」，是一種重新肯定，隨後更高喊「2028」、「韓總統」，現場人士也支持喊「凍選」，而韓國瑜則是不好意思搖頭。
政治中心／綜合報導
韓國瑜受邀參加王建煊與妻子的公益鑽石婚餐會，他於致詞時表示，「今天很榮幸受邀來參加王建煊院長和蘇老師60周年鑽石婚餐會，洋溢著愛與溫暖。王建煊院長不僅是中山先生的信徒，更是實踐公益理念的典範，把小愛推廣為大愛，號召各界善心人士共同投入公益活動，讓我非常感動。」
王建煊則表示，當時看到韓國瑜在擔任高雄市長任內被罷免，非常氣憤，「台灣的選舉制度怎麼會變成這樣？」而現在看到韓國瑜當上立法院長，他認為這是一種重新肯定，也覺得有點「小公道」，隨後他更在活動現場表達對韓國瑜競選下屆總統的支持，高喊「2028韓總統」及「凍選」，讓韓國瑜很不好意思，趕緊搖頭。
王建煊夫婦舉辦結婚60周年紀念派對，邀請了6個弱勢團體，包含「香園紀念教養院」、「亮翌洗衣庇護工坊」、「桃園市唐氏症家長協會」、「新北特殊教育學校」、「腦性麻痺協會」與「更生團契桃園日光之家」，並捐給這些團體各10萬元。王建煊說，結婚60週年的派對，若只是找朋友吃吃喝喝太沒意思，希望可以把喜樂分享給弱勢團體，更盼藉此活動拋磚引玉，將來天天都有人辦這樣公益性的結婚紀念日，不用結婚滿60年才辦，滿1週年也可以辦。