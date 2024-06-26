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少女考前嚴重心悸！「猛爆性心肌炎」休克裝葉克膜　醫曝初期症狀

▲心臟血管外科醫師吳佳穎指出，劉姓少女使用葉克膜急救引起雙腳發黑等併發症，改以微型心臟幫浦治療成功保命。（圖／中醫大附醫提供）
▲心臟血管外科醫師吳佳穎指出，劉姓少女使用葉克膜急救引起雙腳發黑等併發症，改以微型心臟幫浦治療成功保命。（圖／中醫大附醫提供）

家庭消費中心／綜合報導

13歲劉姓少女日前準備考試時，突然覺得心悸、胸悶、呼吸困難，且症狀持續2天，送到大醫院已休克，診斷為猛爆性心肌炎，雖經葉克膜搶救，雙腳卻開始發黑，醫療團隊隨後將葉克膜換成「微型心臟幫浦」，透過迷你驅動馬達維持血液循環，1週後心臟功能逐漸恢復，轉至普通病房不久即出院返家。

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中國醫藥大附設醫院心臟血管外科主治醫師吳佳穎說，心肌炎大多是病毒引起心臟肌肉出現發炎反應，導致心肌細胞受傷，進而影響心臟收縮功能，嚴重者甚至會心臟衰竭而死，而劉姓少女至急診時，經電擊仍持續發生心室過速的心律不整，血壓收縮壓僅有70mmHg左右，而且意識不清，屬於猛爆性心肌炎，若沒有立即置放葉克膜，隨時可能心跳停止，死亡率極高。

▲心臟、心肌、心痛。（圖／取自Unsplash）
▲心肌炎大多是病毒引起心臟肌肉出現發炎反應，嚴重者甚至會心臟衰竭而死。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
吳佳穎補充，葉克膜可替代部分心肺功能進行體外循環，但嚴重併發症多，包括下肢缺血過久，恐造成傷口感染、截肢，或腸胃道、肺部、腦部多處出血，以及行動限制造成褥瘡等問題，經與小兒心臟科主治醫師彭義欽討論後，決定將目前世界最小體積的「微型心臟幫浦Impella」，經穿刺鼠蹊部皮膚或由鎖骨下放置到心臟內，不只術後傷口小，可較快下床活動，更能降低下肢併發症如出血、壞死和感染風險。

根據衛福部2022年統計，心臟疾病在十大死因中排名第二，對此中醫大附醫外科部副主任李秉純說，當心臟功能衰竭，無法有效供應血流時，會出現多種症狀如水腫、呼吸急促、血壓偏低、頭暈、消化不良及全身虛弱等；此外，根據國際統計，每10萬人中約有4至6例心肌炎患者，而中醫大附醫心臟血管外科每年大約收治7至10位需緊急使用葉克膜治療的重症心肌炎個案。

李秉純指出，為預防心肌炎，維持良好的免疫力是關鍵，包括定期接種流感疫苗、保持正常作息、避免吸煙與飲酒、實行安全性行為，並保持良好的衛生習慣等。 

吳佳穎提醒，急性心肌炎的初期症狀可能有發燒、咳嗽或腹瀉，容易與感冒混淆，一旦出現心悸、胸悶、胸痛、呼吸急促，或四肢冰冷、無力等更嚴重症狀，應立即就醫以確保獲得保命治療。

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