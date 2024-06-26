少女考前嚴重心悸！「猛爆性心肌炎」休克裝葉克膜　醫曝初期症狀

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吳佳穎補充，葉克膜可替代部分心肺功能進行體外循環，但嚴重併發症多，包括下肢缺血過久，恐造成傷口感染、截肢，或腸胃道、肺部、腦部多處出血，以及行動限制造成褥瘡等問題，經與小兒心臟科主治醫師彭義欽討論後，決定將目前世界最小體積的「微型心臟幫浦Impella」，經穿刺鼠蹊部皮膚或由鎖骨下放置到心臟內，不只術後傷口小，可較快下床活動，更能降低下肢併發症如出血、壞死和感染風險。
根據衛福部2022年統計，心臟疾病在十大死因中排名第二，對此中醫大附醫外科部副主任李秉純說，當心臟功能衰竭，無法有效供應血流時，會出現多種症狀如水腫、呼吸急促、血壓偏低、頭暈、消化不良及全身虛弱等；此外，根據國際統計，每10萬人中約有4至6例心肌炎患者，而中醫大附醫心臟血管外科每年大約收治7至10位需緊急使用葉克膜治療的重症心肌炎個案。
李秉純指出，為預防心肌炎，維持良好的免疫力是關鍵，包括定期接種流感疫苗、保持正常作息、避免吸煙與飲酒、實行安全性行為，並保持良好的衛生習慣等。
吳佳穎提醒，急性心肌炎的初期症狀可能有發燒、咳嗽或腹瀉，容易與感冒混淆，一旦出現心悸、胸悶、胸痛、呼吸急促，或四肢冰冷、無力等更嚴重症狀，應立即就醫以確保獲得保命治療。