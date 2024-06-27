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今天最熱「18縣市高溫特報」！南台灣恐飆38度　午後這區雨下最大

▲太平洋高壓籠罩，今天各地高溫普遍達攝氏35至36度左右，南部則容易有局部攝氏38度高溫發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）
▲太平洋高壓籠罩，今天各地高溫普遍達攝氏35至36度左右，南部則容易有局部攝氏38度高溫發生的機率。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（26）日氣溫感受更加炎熱！在太平洋高壓籠罩的情況下，中央氣象署提醒，各地高溫普遍達攝氏35至36度左右，尤其在近山區河谷、大臺北盆地、花蓮縱谷感受更熱，而南部則容易有局部攝氏38度高溫發生的機率，外出務必做好防曬、預防熱傷害。

⚠️高溫特報
📍高溫紅色燈號：屏東縣
📍高溫橙色38燈號：臺南市、高雄市
📍高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
📍高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、臺中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣

降雨部分，氣象署資深預報員徐仲毅說明，未來一週午後雷陣雨主要受太平洋高壓強度、風向不同，會有3階段變化，週五（6/28）之前，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，「中部以北山區有局部大雨」發生的機率，山區會有大雨；第二階段在週六至下週一（6/29至7/3），高壓減弱，各地山區、近山區平地要嚴防午後雷陣雨；第三階段從下週二（7/2）開始，午後雷陣雨區域轉為中部以北、山區、接近山區的平地。

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▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）
▲未來幾天太平洋高壓籠罩台灣，午後雷雨雖然還是會發生，但雨區明顯縮小。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至36度

🟡中台灣天氣
📍台中市：晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至34度

🟡南台灣天氣
📍台南市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏28至34度
📍高雄市：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏29至36度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度

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