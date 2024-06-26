出國「網路開漫遊、租WiFi機」落伍了！旅客公開新招：便宜又好用

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影片曝光後，不少網友紛紛回應「終於有人介紹了！我出國現在都用這個」、「真的比開漫遊便宜太多，去日本五天4G吃到飽只要349元」、「eSim卡真的超級好用，不用換Sim卡超舒服，之前在韓國弄丟一次門號Sim卡快氣死」、「過年前搭郵輪去日本買了eSim，超好用！甚至前一天購買設定都沒問題」、「大推eSim！用過回不去。」
eSim卡是什麼？按照網路用量「價格有區別」
事實上，網友所推薦的這個「eSim卡」全名是「 Embedded-SIM」，又被稱為「嵌入式Sim卡」或是「虛擬Sim卡」，是由GSM協會推出的新一代Sim卡，購買者僅需要透過掃描QRCode和簡單的設定步驟就能使用，對於沒有雙卡槽手機的人來說，可以直接省去換Sim卡的麻煩，出國也不必使用較昂貴的漫遊服務。
然而這個虛擬的eSim卡的最大優勢就是除了免去換Sim卡麻煩之外，其價位也相對其他出國使用網路方法便宜，按照每個人出國使用網路用量不同，價位也有高低之分，如果不是重度使用手機的人，以日本旅遊來說，在網路上購買eSim卡5天每天2GB方案，最低不用200元；而即便是吃到飽不降速，5天最低也只要339元，相當划算。
eSim卡優缺點一次看！出國旅遊網路新選擇
而eSim卡當然也不是萬能，一定有其優缺點，《NOWnews》也特別整理eSim卡的幾個優缺點，提供給下回要出國的民眾參考，讓你使用網路不再侷限購買網卡、租WiFi機或是開啟國際漫遊囉！
🟡eSim卡優點
📍不用更換手機Sim卡，方便使用又不怕遺失
📍收費更加親民便宜
📍eSim卡同時可提供手機、平板、智慧手錶裝置共同使用
📍手機在國外消失仍可依照原門號Sim追蹤定位
🟡eSim卡缺點
📍不是每支手機都可以使用eSim卡，可至手機品牌官網查詢確認
📍eSim卡仍是通訊服務，首次開通還是需要到電信業者門市或官網進行申辦並且收取費用
📍eSim卡少部分用戶反應不得分享熱點，否則網速會變慢