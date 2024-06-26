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《誰是被害者2》18歲男星拍片撞鬼！泳池驚見「裂嘴女」笑到發寒

▲曾演出《誰是被害者2》的18歲男星李恩佑，首度主演恐怖電影《嘎啦》，卻在游泳池驚見「裂嘴女」對他一直笑。（圖／CatchPlayMovies YouTube）
▲曾演出《誰是被害者2》的18歲男星李恩佑，首度主演恐怖電影《嘎啦》，卻在游泳池驚見「裂嘴女」對他一直笑。（圖／CatchPlayMovies YouTube）

記者黃雅琪／台北報導

恐怖電影《嘎啦》融合邪教、惡靈附身、祭典等元素，今（26）日舉行記者會，監製劉楓棋率眾演員李恩佑、儲旭、林靖軒以及余奕墨出席。曾演出《誰是被害者2》兒時吳俊律的18歲新人李恩佑，首度挑戰大銀幕主演，拍攝第一場戲時緊張到手抖、快哭出來；他自爆拍攝時曾在游泳池撞鬼，祂一直笑、笑到嘴都要裂開了，就像是日本都市傳說中的妖怪「裂嘴女」一樣恐怖。

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《嘎啦》劇情描述，5名年輕人前往度假村探險，本來要直播冒險過程賺流量，卻意外碰上一連串恐怖詭譎的事件。阿美族男孩李恩佑，今年才18歲的他就讀表演藝術科系，從複選40人當中脫穎而出，首度挑戰演出大銀幕男主角，心情上難免緊張，最愛的電影是甄子丹主演的《一個人的武林》，期盼未來能挑戰演出動作片。

▲恐怖電影《嘎啦》貼近年輕人娛樂模式，以直播探險為主軸發展劇情。（圖／CATCHPLAY+）
▲恐怖電影《嘎啦》貼近年輕人娛樂模式，以直播探險為主軸發展劇情。（圖／CATCHPLAY+）
本片拍攝時也遇上不少鬼故事，李恩佑童言童語地說：「我有看到東西，俗稱鬼！」透露拍攝期間有在游泳池撞鬼，一場拿著手電筒到處照暗處的戲，他看見一名穿著全身白衣服的鬼魅，對著他一直笑、一直笑：「瞬間起雞皮疙瘩，我差點尿出來！」彷彿看見恐怖「裂嘴女」。

除此之外，身兼二職的特化師、演員儲旭，也在拍攝《嘎啦》的時候遇上恐怖撞邪事件；拍攝場地所在的度假村，曾經有一名道長因為施法被反噬，後來死在飯店房內，儲旭誤闖他死掉的房間，劇組又驚動到祂，因而拍攝時有人說了一句：「感覺道士就在現場！」之後就發生3人集體中邪慘案，出現翻白眼等失控情形，後來求助專業人士才得以化解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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