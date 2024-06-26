逛小北百貨找不到商品！店員突廣播「蹲下」　3萬人驚豔：這太神

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位民眾在社群平台「Threads」上分享親身經歷，提到若是在一般美妝店，找不到東西問店員，大多都只會得到「應該在後面那邊保養品區」的回答，若還是找不到再去問店員，對方也只會回「架子上沒有那就是沒有了喔」。
不過當他到了小北百貨，他一樣遇到了找不到想要的商品的情況，詢問店員後，卻得到超級詳細的回答，「樓上第三排貨架，中間第二格第三個」。
而原PO上樓後，又找了一下，時間才過不到3分鐘，店內廣播突然響起，竟然是店員開始提醒，「先生你走過頭了，對，往回三步，向左轉，蹲下來，對，在你的左手邊」，超暖心的服務，也讓當事人讚不絕口：「這就是小北百貨，超強的！」
有趣的經歷曝光，立刻吸引超過3萬名網友大讚，「小北真的超酷！有一次忘記帶泳帽，但馬上就要上課了，跑去小北問有沒有販售，店員馬上回答第幾排第幾層」、「這太神了，小北還是家長的救星，什麼都有賣」、「我愛小北，尤其是晚上10點才簽聯絡簿的時候」。對此，小北百貨的小編也回應，「謝謝朋朋的稱讚，感受到大家對小北百貨的愛了！很開勳可以成為大家的好鄰居！」
小北百貨根本家長救星！不敗原因曝光
小北百貨目前在全台灣共有190間分店，且皆維持24小時營業模式，因此也成為家長的救星，每次晚上簽聯絡簿，才看到小朋友沒說明天要帶的文具或是物品，小北通通都能及時救場。
過去分析市場品牌的網紅雪倫也曾聊過小北百貨，雪倫提到：「小北百貨其實是隱藏霸主，比較會進一些在地的品牌，不是那種國際大牌，這樣不但可以維持一定利潤，也能保持平價」。
而這次小北的超暖服務態度引發關注，更有前員工透露，「其實這是上層要求的，不能說大概位置，一定要告訴客人準確位置，再找不到還會有人員親自幫你帶到位，你若猶豫，還會親自告訴你個人使用經驗」，並坦言雖然小北服務很厲害，可是也曾把客人寵壞，就曾有奧客故意進來欺負員工的，例如：客人的家就在小北附近，買一袋米也要叫員工幫忙送到府。