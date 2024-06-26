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逛小北百貨找不到商品！店員突廣播「蹲下」　3萬人驚豔：這太神

▲近期有民眾前往小北百貨購物，找不到商品便詢問店員，結果對方超詳細回答，後續還用店內廣播提醒，完整過程也驚艷了3萬多人。（圖/小北百貨西門店臉書）
▲近期有民眾前往小北百貨購物，找不到商品便詢問店員，結果對方超詳細回答，後續還用店內廣播提醒，完整過程也驚艷了3萬多人。（圖/小北百貨西門店臉書）

記者潘毅／綜合報導

近年被譽為「台版唐吉軻德」的小北百貨，真的太厲害了！近期有民眾前往小北百貨購物時，因為找不到商品，便詢問店員，結果對方超詳細地回答，但上樓後他仍然找不到，此時店內廣播突然響起，更要他「蹲下來」，完整過程也驚豔3萬多人，讚嘆 「這服務太神！」

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小北百貨服務太狂！客人找不到商品超關心

一位民眾在社群平台「Threads」上分享親身經歷，提到若是在一般美妝店，找不到東西問店員，大多都只會得到「應該在後面那邊保養品區」的回答，若還是找不到再去問店員，對方也只會回「架子上沒有那就是沒有了喔」。

不過當他到了小北百貨，他一樣遇到了找不到想要的商品的情況，詢問店員後，卻得到超級詳細的回答，「樓上第三排貨架，中間第二格第三個」。

而原PO上樓後，又找了一下，時間才過不到3分鐘，店內廣播突然響起，竟然是店員開始提醒，「先生你走過頭了，對，往回三步，向左轉，蹲下來，對，在你的左手邊」，超暖心的服務，也讓當事人讚不絕口：「這就是小北百貨，超強的！」

有趣的經歷曝光，立刻吸引超過3萬名網友大讚，「小北真的超酷！有一次忘記帶泳帽，但馬上就要上課了，跑去小北問有沒有販售，店員馬上回答第幾排第幾層」、「這太神了，小北還是家長的救星，什麼都有賣」、「我愛小北，尤其是晚上10點才簽聯絡簿的時候」。對此，小北百貨的小編也回應，「謝謝朋朋的稱讚，感受到大家對小北百貨的愛了！很開勳可以成為大家的好鄰居！」

▲人妻心累早上6時30分就到小北百貨報到，其原因就是小孩太晚講「學校要帶什麼東西」，早上緊急殺來採買。（圖/爆廢1公社）
▲小北百貨的店裡商品玲瑯滿目，因此常有客人詢問想要的商品擺放位置在哪。（圖/爆廢1公社）
小北百貨根本家長救星！不敗原因曝光

小北百貨目前在全台灣共有190間分店，且皆維持24小時營業模式，因此也成為家長的救星，每次晚上簽聯絡簿，才看到小朋友沒說明天要帶的文具或是物品，小北通通都能及時救場。

過去分析市場品牌的網紅雪倫也曾聊過小北百貨，雪倫提到：「小北百貨其實是隱藏霸主，比較會進一些在地的品牌，不是那種國際大牌，這樣不但可以維持一定利潤，也能保持平價」。

▲小北百貨24小時營業成為最大特色，從日常生活用品到家庭五金、文具運動用品通通都有賣。（圖/小北百貨西門店）
▲小北百貨24小時營業成為最大特色，從日常生活用品到家庭五金、文具運動用品通通都有賣。（圖/小北百貨西門店）
而這次小北的超暖服務態度引發關注，更有前員工透露，「其實這是上層要求的，不能說大概位置，一定要告訴客人準確位置，再找不到還會有人員親自幫你帶到位，你若猶豫，還會親自告訴你個人使用經驗」，並坦言雖然小北服務很厲害，可是也曾把客人寵壞，就曾有奧客故意進來欺負員工的，例如：客人的家就在小北附近，買一袋米也要叫員工幫忙送到府。

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