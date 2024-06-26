被藍白批只會勘查和種花　何欣純：議員時期關注河川議題至今

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何欣純透過服務處表示，今天早上包括何欣純、蔡其昌、楊瓊瓔、顏寬恒都在立法院開委員會並質詢，所以不克參與江啟臣的勘查行程。地方建設、生活大小事本來就該不分黨派共同努力爭取，尤其河川及高灘地整治是跨選區、跨黨派必須共同推動系統性整治的重要大事，需要更多合作與溝通，台中才會更進步、繁榮好生活。
何欣純說，2008年卡玫基颱風淹沒整俗個大里溪相關流域，時任縣議員的她多次會勘，全力投入旱溪、大里溪、頭汴坑溪、草湖溪的高灘地妥善多元利用，在安全前提下促成綠美化、斜坡整地、認養高灘地等利用。
何欣純表示，2016年她促成大里溪花海音樂會，地方期待規劃停車使用，也辦理過數次會勘，惟該處曾有強降雨造成洪水暴漲，河床上全部物品遭沖毀，在考量極端氣侯衝擊下，停車場恐有財產損失問題，市府才轉做運動場等其他規劃。
何欣純說，自己多次向市府相關單位建議提出規劃，也承諾市府若向中央提出需求，她必大力支持。近日市府提出溜冰場、活動平台等休憩設施計畫，她會守諾全力支持，也期待市府提出更完整的台中高灘地整體利用規劃。
在市府尚未提出整體高灘地利用規劃前，何欣純表示自己歷年來多次要求水利署確實做好安全維護、將清理頻率從2年一次提高到一年4次。如果遇到豪雨、颱風或特殊狀況，更要加派人手協助清理。