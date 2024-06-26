駐美大使俞大㵢被爆亂花公帑！沈富雄揪關鍵：以前不是這樣的

被藍白批只會勘查和種花　何欣純：議員時期關注河川議題至今

▲何欣純表示自己長期投入河川高灘地安全與多元利用，樂見地方事務有更多人關注。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.06.26）
▲何欣純表示自己長期投入河川高灘地安全與多元利用，樂見地方事務有更多人關注。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.06.26）

記者顏幸如／台中報導

國民黨籍立院副院長江啟臣今天與民眾黨台中市議員江和樹等人勘查大里區頭汴坑溪河床，江和樹當眾批評選區的民進黨立委何欣純無力爭取地方建設，只會種花作秀。人在台北的何欣純表示，早在2008年卡玫基颱風之後，時任台中縣議員的她便積極投入台中河川高灘地安全與多元利用，地方事務有更多人關注是好事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有意問鼎下屆台中市長的江啟臣，今（26）日直搗隱形對手民進黨立委何欣純選區，與民眾黨立委麥玉珍、市黨部主委江和樹一起勘查大里區頭汴坑溪河床，江和樹力促將高灘地整平為河濱公園，並當眾對何欣純隔空開砲，指「在地的立委」雖然多次勘查，卻無力爭取地方建設，只會種花作秀，如今草都長得比人高。

何欣純透過服務處表示，今天早上包括何欣純、蔡其昌、楊瓊瓔、顏寬恒都在立法院開委員會並質詢，所以不克參與江啟臣的勘查行程。地方建設、生活大小事本來就該不分黨派共同努力爭取，尤其河川及高灘地整治是跨選區、跨黨派必須共同推動系統性整治的重要大事，需要更多合作與溝通，台中才會更進步、繁榮好生活。

▲何欣純表示河川兩岸在安全前提下綠美化、斜坡整地、認養高灘地，是人民之福。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.06.26）
▲何欣純表示河川兩岸在安全前提下綠美化、斜坡整地、認養高灘地，是人民之福。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.06.26）
何欣純說，2008年卡玫基颱風淹沒整俗個大里溪相關流域，時任縣議員的她多次會勘，全力投入旱溪、大里溪、頭汴坑溪、草湖溪的高灘地妥善多元利用，在安全前提下促成綠美化、斜坡整地、認養高灘地等利用。

何欣純表示，2016年她促成大里溪花海音樂會，地方期待規劃停車使用，也辦理過數次會勘，惟該處曾有強降雨造成洪水暴漲，河床上全部物品遭沖毀，在考量極端氣侯衝擊下，停車場恐有財產損失問題，市府才轉做運動場等其他規劃。

何欣純說，自己多次向市府相關單位建議提出規劃，也承諾市府若向中央提出需求，她必大力支持。近日市府提出溜冰場、活動平台等休憩設施計畫，她會守諾全力支持，也期待市府提出更完整的台中高灘地整體利用規劃。

在市府尚未提出整體高灘地利用規劃前，何欣純表示自己歷年來多次要求水利署確實做好安全維護、將清理頻率從2年一次提高到一年4次。如果遇到豪雨、颱風或特殊狀況，更要加派人手協助清理。

藍白再攜手！江啟臣與江和樹結盟「江江好」　何欣純坐地衰中槍

「啟臣要接棒」江和樹不放棄柯文哲選台中市：六都皆該有候選人

2026台中市長熱門人選因「這事」齊聚一堂　4人反應曝光引關注

台中市長選舉前哨戰！楊瓊瓔、江啟臣暗自較勁　4藍委成關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生